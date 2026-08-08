'괴물 타자' 이정후 만루 찬스서 쾅! 2타점 적시타 팀 승리 주역…타율 0.303 유지→SF 연패 탈출

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 만루 찬스에서 적시타를 터뜨리며 팀의 승리에 기여했다.

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이정후는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 디트로이트 타이거스와의 2026시즌 메이저리그 경기에서 2번타자 우익수로 선발출전했다.

샌프란시스코 오프너로는 JT 브루베이커가 나섰다. 타선에는 브라이스 엘드리지(지명타자), 이정후(우익수), 윌리 아다메스(유격수), 라파엘 데버스(1루수), 다니엘 수색(포수), 드류 길버트(중견수), 오슬레비스 바사베(2루수), 그랜트 맥크레이(좌익수), 크리스티안 코스(2루수)가 섰다.

이정후는 첫타석부터 좋은 선구안을 보였다. 샌프란시스코가 0-1로 뒤진 1회말 1사 주자 없는 상황에서 디트로이트 선발투수 카이더 몬테로를 상대로 스트레이트 볼넷으로 출루했다. 이후 데버스의 2점 홈런이 터지면서 이정후가 득점에 성공했다.

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이정후는 두 번째 타석에서 결정적인 역할을 했다. 2-2로 팽팽하던 2회말 2사 만루 기회에서 몬테로를 상대로 2타점 적시타를 뽑아냈다. 1B1S에서 3구째인 시속 95.6마일의 직구를 제대로 공략해 중전 안타를 뽑아냈다. 샌프란시스코가 4-2로 역전에 성공했다. 이정후의 6경기 연속 안타가 기록되는 순간이었다.

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이후 이정후는 5회말 세번째 타석에서는 중견수 플라이로, 7회말 네번째 타석에서는 땅볼로 물러났다. 이정후의 최종 기록은 3타수 1안타 2타점 1볼넷이었다. 시즌타율은 0.303을 유지했다.

샌프란시스코는 이정후와 데버스가 각각 만들어낸 2타점과 아다메스의 1타점에 힘입어 디트로이트를 5-2로 제압했다. 샌프란시스코는 이 경기 승리로 2연패를 끊어냈다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com