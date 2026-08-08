아아.. 김하성 26타수 무안타. 타율 6푼7리 곤두박질 → 굴욕의 대타 교체

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim waves his finger saying he did not swing during the sixth inning of a baseball game against the San Francisco Giants, Sunday, June 28, 2026, in San Francisco (AP Photo/Justine Willard)

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim throws to first base for a double play during the fourth inning of a baseball game against the San Francisco Giants, Sunday, June 28, 2026, in San Francisco (AP Photo/Justine Willard)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스 김하성이 40일 만에 선발 명단에 이름을 올렸지만 침묵했다.

Advertisement

김하성은 8일(한국시각) 뉴욕 양키스타디움에서 열린 뉴욕 양키스전 9번타자 겸 유격수로 선발 출전했다. 애틀란타는 연장 혈투 끝에 2대3으로 역전패를 당했다.

김하성은 7월 1일 세인트루이스 카디널스전 대주자 출전 이후 38일 만에 메이저리그 경기에 출전했다. 선발 출전은 6월 29일 샌프란시스코 자이언츠전 이후 40일 만이다.

김하성은 2타수 무안타에 그쳤다. 1-0으로 앞선 8회초 대타로 교체됐다.

Advertisement

김하성은 6월 4일 토론토 블루제이스전 4타수 1안타가 마지막 안타다.

Advertisement

김하성은 이후 14경기 연속 무안타의 늪에 빠졌다. 이 기간 26타수 무안타다.

김하성은 메이저리그 진출 이후 가장 극심한 슬럼프에 빠졌다.

Advertisement

27경기에서 타율 6푼8리에 그친 뒤 손가락을 다쳐 1개월 넘게 전열에서 이탈했다.

Advertisement

김하성은 지난 4일 부상자 명단에서 복귀했다. 그리고 4일 만에 출전 기회를 잡았다.

김하성은 2회초 2사 2루에 첫 타석을 맞이했다. 김하성은 유격수 뜬공으로 물러났다.

김하성은 5회초 2사 주자 없는 상황에서 두 번째 타석에 섰다.

김하성은 8구까지 가는 끈질긴 승부를 펼쳤으나 아쉬움을 삼켰다. 2볼 2스트라이크에서 몸쪽에 꽂힌 포심 패스트볼에 얼어붙고 말았다.

김하성의 실시간 타율은 6푼7리로 곤두박질쳤다.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 28: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves throws to first base over the top of Matt Chapman #26 of the San Francisco Giants in the bottom of the third inning at Oracle Park on June 28, 2026 in San Francisco, California. Luis Arraez #1 was safe at first base on the throw. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

애틀란타는 8회초 오스틴 라일리의 솔로 홈런(시즌 14호)으로 선취점을 뽑았다.

1사 후 김하성 타석이 돌아왔지만 애틀란타 벤치가 움직였다. 대타 도미닉 스미스를 투입하며 김하성을 불러들였다. 스미스도 삼진을 당했다.

1-0으로 앞선 애틀란타는 9회초 1점을 추가했다.

이번에는 맷 올슨이 솔로 홈런(시즌 33호)을 발사했다.

하지만 애틀란타는 9회말을 버티지 못했다. 2-2 동점을 허용해 연장으로 끌려갔다.

결국 양키스가 10회말 1사 만루에서 희생플라이로 경기를 끝냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com