대충격 다저스 또 졌다! 패패패패패패패 → 켈리, 사사키에 판정승

Arizona Diamondbacks center fielder Ryan Waldschmidt (15) against the Los Angeles Dodgers in the first inning of a baseball game, Friday, Aug 7, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) against the Arizona Diamondbacks in the first inning of a baseball game, Friday, Aug 7, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 7연패에 빠졌다.

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다저스는 8일(한국시각) 애리조나 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 경기에서 3대4로 졌다.

3-2로 앞선 9회말 끝내기 2점 홈런을 맞았다. 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 2타수 무안타 2볼넷을 기록했다.

애리조나 선발투수 메릴 켈리는 다저스 선발 사사키 로키에 판정승을 거뒀다. 켈리는 KBO리그에서 4시즌을 뛰어 국내 팬들에게 친숙하다.

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켈리는 5⅔이닝 1실점 호투했다. 사사키 역시 6이닝 2실점으로 제 몫을 다했다.

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1-2로 끌려가던 다저스는 7회초 동점에 성공했다.

무키 베츠와 카일 터커가 연속 안타를 때렸다. 토미 에드먼이 동점 적시타를 폭발했다.

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다저스는 8회초 역전했다. 앤디 파헤스가 리드를 빼앗는 솔로 홈런(시즌 19호)을 발사했다.

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다저스는 드디어 기나긴 연패의 터널에서 탈출하는 듯했다.

하지만 9회말 마무리투수 에드윈 디아즈가 불을 질렀다.

디아즈는 선두타자 맥스 케플러에게 볼넷을 주면서 불안하게 출발했다.

팀 타와를 삼진 처리했다.

1사 1루에서 라이언 월드슈미츠에게 일격을 당했다.

2볼 2스트라이크에서 던진 슬라이더가 실투였다. 스트라이크존 한복판에 몰렸다. 월드슈미트가 놓치지 않았다. 좌중간 담장을 넘기며 굿바이 2점 홈런을 터뜨렸다.

PHOENIX, ARIZONA - AUGUST 07: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers walks back to the dugout against the Arizona Diamondbacks during the seventh inning at Chase Field on August 07, 2026 in Phoenix, Arizona. Diamondbacks won 4-3. Norm Hall/Getty Images/AFP (Photo by Norm Hall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

다저스는 69승에서 아홉수에 단단히 걸렸다. 6할 승률도 붕괴했다.

다저스는 여전히 내셔널리그 서부지구 1위다. 2위 애리조나 다이아몬드백스와 승차 7.5경기다.

디비전 우승은 문제가 없다.

다만 포스트시즌 시드 확보에 빨간불이 켜졌다. 내셔널리그 전체 승률 1위는 중부지구 선두 밀워키 브루어스(72승 44패 승률 6할2푼1리)다. 2위는 동부지구 선두 애틀란타 브레이브스(70승 46패 승률 6할3리)다.

2위까지 디비전시리즈에 직행할 수 있다. 다저스는 이대로라면 와일드카드 시리즈로 밀려나게 된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com