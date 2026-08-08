망했다고 했지만 아직 6위다...결승타-6G 연속 안타 폭발, 이정후 다시 감 잡았나

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[스포츠조선 김용 기자] 다시 살아나나.

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미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 6경기 연속 안타 기록을 이어갔다. 2사 만루에서 결정적 2타점 적시타를 때려내며 영웅이 됐다.

이정후는 8일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 디트로이트 타이거즈와의 홈경기에 2번-우익수로 선발 출전해 결승타의 주인공이 됐다.

이정후는 양팀이 2-2로 맞서던 2회말 2사 만루 찬스에서 상대 선발 몬테로로부터 결승 2타점 중전 적시타를 때려냈다. 샌프란시스코가 5대2로 승리했으니, 이 안타가 결승타가 됐다.

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이정후는 1회말 첫 타석에서도 출루에 성공했다. 팀이 0-1로 밀리던 1회말 1사 주자 없는 상황에서 몬테로를 상대로 볼넷을 골라냈다. 그리고 데버스의 홈런 때 홈을 밟았다.

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이정후는 2회 결승타 후 5회말에는 외야 플라이, 7회말에는 내야 땅볼로 아웃되며 더 이상 출루하지 못했다. 하지만 영양가 만점의 경기.

이정후는 6경기 연속 안타를 기록하며 시즌 타율 3할3리를 유지했다. 타격왕 경쟁을 하다 주춤했지만, 최근 다시 살아나는 모습을 보여주고 있다. 8월 들어 페이스가 매우 좋다. 메이저리그 전체 타율 6위, 내셔널리그 5위다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com