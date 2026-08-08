가을야구, 하위권 딱 그 중간의 한화...폭염 브레이크 후 운명의 3연전 다가온다

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 위냐, 아래냐.

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갑작스럽게 생긴 폭염 브레이크, 시즌을 돌아보고 팀을 정비할 수 있는 시간이 생겼다. 무더운 여름철 지친 선수들이 회복할 기회이기도 했다.

한화 이글스는 6일간의 휴식 후 다시 순위 싸움에 돌입한다. 그런데 시작부터 너무 중요한 경기다.

한화는 11일 잠실에서 두산 베어스와 3연전을 벌인다. 한화는 경기 재개를 앞두고 5위 KIA 타이거즈와 4경기 차이, 4위 두산과 4.5경기 차이 6위다.

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4경기, 크다면 크고 작다면 작은 차이다. 맞대결에서 우위를 점하면 금세 차이를 줄일 수 있다. 그러니 쉬고 들어가는 두산전이 매우 중요하다. 바로 위에 있는 팀을 따라잡을 기회는 소중하다. 일단 모든 전력을 쏟아부어 싸울 준비는 됐다.

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일단 쉬면서 선발 로테이션을 가장 강하게 조정할 수 있게 됐다. 김경문 감독은 다른 계산 없이 제일 센 순서대로 내보내는 유형의 지도자다. 다만, 어떤 선수가 나갈지는 속단하기는 힘들다. 새롭게 데려온 짐머맨이 조금은 불안한 모습을 노출했기에 화이트, 왕옌청, 류현진이 유력해 보이기는 한다.

옆구리 부상에서 일찍 돌아온 강백호가 회복할 시간을 더 번 것도 한화에는 호재다. 채은성이 돌아와 맹활약해주고 있기에, 시너지 효과를 기대해볼 수 있다.

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만약 이번 3연전에서 더 밀린다면, 가을야구 마지노선인 5위권 추격이 더 어려워질 수 있다. 그 아래 7위 NC 다이노스, 8위 롯데 자이언츠가 각각 2.5경기, 4경기 차이로 한화를 쫓고 있다. 위와 아래, 그 딱 중간에서 한화가 어떤 방향을 잡느냐가 매우 중요하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com