다저스 'WS 3연패' 최대 위협?…"스쿠벌 사이영상 때 생각나네" 14K 미쳤다! 160㎞ 신인에 열광했다

AFP연합뉴스

페이튼 톨리. AFP연합뉴스

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 2년 연속 사이영상을 받은 태릭 스쿠벌을 품은 LA 다저스. 이에 못지 않은 신인이 보스턴 레드삭스에 등장했다.

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미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 8일(이하 한국시각) '보스턴의 신인 좌완 페이튼 톨리가 14탈삼진의 괴력투를 선보이며 팀의 9연승을 이끌었다'고 전하며 톨리의 압도적인 퍼포먼스를 집중 조명했다.

톨리는 8일 펜웨이파크에서 열린 오클랜드 애슬레틱스와의 경기에 선발 등판해 6이닝 2안타(1홈런) 14탈삼진 1실점을 기록했다.

5회초 타일러 소더스트롬에게 솔로 홈런을 맞는 걸 제외하고는 완벽한 피칭이었다.

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MLB닷컴은 '전날 시카고 화이트삭스와 13이닝 혈투 끝에 불펜을 쏟아붓고 승리했던 보스턴에게는 무엇보다 톨리의 든든한 선발 등판이 절실했다'며 '그리고 톨리는 자신의 커리어에서 가장 압도적인 피칭으로 화답했다'고 전했다.

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보스턴은 톨리의 역투와 타선의 화력에 힘입어 오클랜드를 13대1로 대파했다. 매체는 '파죽지세의 보스턴은 최근 30경기에서 27승을 쓸어 담았다'며 '채드 트레이시 감독대행이 이끄는 보스턴은 1900년 이후 단일 시즌 30경기 구간에서 27승 3패 이상의 성적을 거둔 역대 10번째 팀이자 2017년 클리블랜드 이후 첫 번째 팀이 됐다'고 짚었다.

매체는 이어 '톨리가 잡아낸 14개의 삼진은 2019년 크리스 세일(17개) 이후 보스턴 투수 최다 기록'이라며 '특히 23세 이하 보스턴 투수로는 1986년 로저 클레멘스의 20탈삼진 이후 최고 기록'이라고 했다.

페이튼 톨리. AP연합뉴스

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톨리는 이날 피칭으로 19경기 7승6패 평균자책점 3.20을 기록했다.

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톨리는 "위대한 이름들과 나란히 거론되는 것은 큰 의미가 있다"면서도 "하지만 이것이 끝이 아니다. 매 경기 발전해 나가며 계속 전진할 것"이라고 소감을 전했다.

톨리가 마운드를 내려올 때 펜웨이파크를 가득 채운 3만7000여 명의 팬들은 그의 이름을 연호했다. 톨리는 "내게는 처음 있는 일이었다. 솔직히 정말 짜릿했다"고 밝혔다.

2019년 디트로이트에서 빅리그에 데뷔한 뒤 올 시즌 디트로이트, 볼티모어를 거쳐 보스턴에 합류한 포수 제이크 로저스도 톨리의 피칭에 감탄했다.

로저스는 "전율이 일었다. 스트라이크 존에 공격적으로 공을 꽂아 넣는 멘털이 훌륭하다"며 "홈플레이트 뒤에서 그 엄청난 구위를 지켜보는 것은 정말 재밌는 경험이었다"고 했다.

로저스는 최근 다저스가 월드시리즈 3연패를 위해 영입한 스쿠벌을 떠올렸다. 로저스는 "2024년 스쿠벌과 함께 상승세를 타고 있을 때가 생각났다. 내가 어떤 사인을 내든 헛스윙이나 빗맞은 타구가 나올 것 같은 확신이 들었는데, 오늘 밤 톨리가 딱 그랬다"고 극찬했다.

매체는 '톨리는 최고 구속 99.5마일(약 160.1㎞)을 찍었고, 98마일 이상의 공을 14개나 뿌렸다. 날카로운 커브에 타자들의 무릎이 번번이 꺾였다'며 '더욱 놀라운 것은 14개의 삼진을 잡는 데 단 84개의 공밖에 필요하지 않았다는 점'이라고 했다.

페이튼 톨리. AP연합뉴스

수비의 도움도 빛났다. 매체는 '3회 초 세단 라파엘라가 우중간 틈으로 빠질 뻔한 타구를 환상적인 다이빙 캐치로 건져냈다'고 설명했다.

톨리는 "나도 모르게 펄쩍 뛰며 환호성을 질렀다. 팀의 흐름을 이어가는 엄청난 수비였다"고 고마움을 전했다.

보스턴은 이날 승리로 9연승을 달렸다. 매체는 '보스턴의 무서운 상승세는 몇 주째 계속되고 있으며 멈출 기미가 보이지 않는다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com