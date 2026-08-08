대충격! 오타니 도박사들이 제일 먼저 손절했다 → 'PCA가 MVP 정배당'

Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) against the Arizona Diamondbacks in the first inning of a baseball game, Friday, Aug 7, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) against the Arizona Diamondbacks in the first inning of a baseball game, Friday, Aug 7, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 내셔널리그 MVP 배당률이 역전됐다. 오타니 쇼헤이(LA 다저스)를 제치고 피트 크로우-암스트롱(PCA, 시카고 컵스)이 1순위로 떠올랐다.

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미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 8일(한국시각) '내셔널리그 MVP 경쟁에서 PCA가 오타니를 제치고 강력한 후보로 떠올랐다'고 보도했다.

디애슬레틱은 '아주 오랜만에 오타니에게 MVP 경쟁 상대가 생겼다'며 PCA를 칭찬했다.

디애슬레틱은 'PCA의 MVP 배당률은 7월 8일 약 3%에서 26일 약 32%로 급등했다'고 전했다.

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스포츠 베팅 업체 드래프트킹스의 최고 관리자 조니 아벨로는 "PCA가 오타니를 꺾을 가능성이 높다고 믿고 베팅하는 사람들이 늘어나고 있다. 현재 상황이 그렇다. 한쪽에 베팅 금액이 몰리고 있다"고 밝혔다.

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디애슬레틱은 'PCA의 수상 확률은 6월 중순 1%를 돌파해 7월 10%를 뚫고 급등했다. 특히 7월말 피츠버그 파이어리츠와 2연전 동안 9타수 6안타 2홈런을 기록하며 23%에서 36%로 치솟았다. 이번 다저스와 시리즈 후에는 38%에서 49%까지 올랐다'고 설명했다.

내셔널리그 MVP 최신 배당률은 PCA가 1.83배로 가장 낮다. 오타니는 2.0배로 올라갔다.

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아벨로는 "MVP를 평가할 때는 선수가 팀을 위해 무엇을 했는지도 봐야 한다. 오타니는 다저스에서 훌륭한 활약을 펼쳤다. 하지만 나머지 선수들을 보면 오타니가 없어도 승리할 수 있다. 하지만 컵스가 PCA 없이 지금과 같은 성적을 유지할 수 있을까? 글쎄다"라고 개인적인 견해를 드러냈다.

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오타니는 지난 5년 중 4차례 MVP를 석권했다. 특히 2023년부터 3년 연속 독식 중이다. 투수와 타자를 겸업하는 오타니의 가치에 법접할 선수 조차 찾기가 어려웠다.

PHOENIX, ARIZONA - AUGUST 07: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers walks back to the dugout against the Arizona Diamondbacks during the seventh inning at Chase Field on August 07, 2026 in Phoenix, Arizona. Diamondbacks won 4-3. Norm Hall/Getty Images/AFP (Photo by Norm Hall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

올해는 대형 변수가 발생했다. 오타니가 후반기에는 타자로만 뛰고 있다.

오타니는 투수로 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다. 7월 4일 샌디에이고전이 마지막 투구다.

타자로는 110경기 26홈런 70타점 OPS(출루율+장타율) 0.952를 기록했다.

PCA는 117경기 26홈런 70타점 30도루 OPS 0.937을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com