"최악! 패배의 원흉, 마무리도 위태롭다" 다저스, 973억원 그대로 날리나…美 매체 살벌한 일침

에드윈 디아즈. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] LA 다저스가 야심차게 뒷문 보강이 실패로 돌아가나.

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에드윈 디아즈는 8일(이하 한국시각) 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 경기에 3-2로 앞선 9회말 올라와 끝내기 홈런을 맞았다.

한 점 차 살얼음판 리드. 선두타자 볼넷을 허용한 디아즈는 후속 타자를 삼진으로 잡았지만, 라이언 월드슈미트에게 투런 홈런을 맞아 결국 고개를 떨궜다.

지난 5일 시카고 컵스전에서도 ⅔이닝 2안타(1홈런) 1볼넷 1탈삼진 1실점으로 부진했던 그였다.

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'다저스네이션'은 '다저스의 마무리 투수 디아즈가 마운드에서 끝없는 부진을 겪고 있다'며 '특히 애리조나 다이아몬드백스전에서 기록한 블론 세이브는 최악의 피칭이었으며, 그의 마무리 입지에도 의문부호가 붙고 있다'고 전했다.

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매체는 '디아즈는 월드슈미트를 상대로 스트라이크존 우측 상단으로 밋밋한 슬라이더를 던졌다가 끝내기 홈런을 헌납했다'며 '월드슈미트의 홈런 직전에도 볼넷과 투런포를 허용했던 디아즈는 결국 3-2 리드를 지키지 못하고 3대4 역전패의 원흉이 됐다'고 했다.

디아즈도 실투가 뼈아팠음을 고백했다. 경기 후 디아즈는 "슬라이더가 문제였다. 오늘 패스트볼 구위는 좋았지만, 슬라이더가 한가운데로 몰리면서 뼈아픈 대가를 치렀다"고 했다.

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그는 이어 "더 나은 공을 던질 방법을 찾아야 한다. 구종을 완벽하게 제구하려다 오히려 한가운데로 실투가 들어가고 있는데, 이 부분을 반드시 개선해야 한다"며 "나는 빅리그 투수다. 마운드에서 내 역할을 해내야만 하고, 다음 등판에서는 반드시 더 나은 모습을 보여주겠다"고 밝혔다.

에드윈 디아즈. EPA연합뉴스

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다저스는 올 시즌을 앞두고 뒷문 단속을 위해 디아즈를 3년 총액 6900만 달러(약 973억원)에 영입했다. 그러나 계속된 부진에 현지 반응은 썩 좋지 않다.

디아즈의 반성에도 '다저스네이션'은 싸늘한 시선을 보냈다. 매체는 '시즌 초반 디아즈가 부진했을 때만 해도 부상 탓으로 여겨졌다. 다저스 수뇌부 역시 그가 몇 달간의 재활을 마치면 시즌 막판에 최고의 구위를 보여줄 것으로 기대했다'며 '실제로 마이너리그 재활 등판 당시에는 패스트볼에 힘이 붙고 무브먼트가 살아나며 당장 마무리 자리를 꿰찰 것처럼 보였다'고 했다.

매체는 '복귀 후 디아즈는 단 3이닝 동안 6안타(2홈런) 2볼넷 5실점으로 처참히 무너지고 있다. 제구력 난조가 잦은 실투로 이어지며 정타를 헌납하는 중'이라고 지적했다.

'다저스네이션'은 '다저스의 가장 큰 문제는 현재 불펜진 중 누구도 압도적인 구위를 보여주지 못하고 있다는 점'이라며 '디아즈의 팀 내 위상과 대형 계약 규모를 고려할 때 고작 4번의 등판 만에 마무리 보직을 박탈하긴 어렵겠지만, 가을 야구가 다가올 때까지 반등하지 못한다면 결국 그는 마무리 자리를 잃게 될 것'이라고 경고했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com