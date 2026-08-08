김하성 애초에 팔 생각 없었다 → 애틀란타 가을야구 김하성 역할 중요하다

Jun 6, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) throws the ball to first base for an out against the Pittsburgh Pirates during the second inning at Truist Park. Mandatory Credit: Jordan Godfree-Imagn Images

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim throws the ball to first of the out during the fourth inning of a baseball game against the San Francisco Giants, Saturday, June 27, 2026, in San Francisco (AP Photo/Justine Willard)

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim waves his finger saying he did not swing during the sixth inning of a baseball game against the San Francisco Giants, Sunday, June 28, 2026, in San Francisco (AP Photo/Justine Willard)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스가 김하성 트레이드를 애초에 고려하지 않은 것으로 밝혀졌다.

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미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 8일(한국시각) '김하성이 선수 생활 최악의 시즌을 보내고 있을지 모르지만 애틀란타는 그의 트레이드를 진지하게 고려한 적이 없었다'고 보도했다.

애틀란타는 올 시즌을 앞두고 김하성에게 1년 2000만달러(약 282억원) 고액 계약을 안겼다. 리그 정상급 수비력과 평균적인 공격력을 가진 유격수 김하성에게 과감하게 투자했다.

중간 성적표는 상당히 실망스럽다. 김하성은 오프시즌 손가락 부상을 당했다. 개막 합류는 불발. 27경기 타율 6할8푼에 그쳤다. 6월말 부상이 재발했다. 40일을 쉬고 8일 경기에 복귀했지만 다시 무안타.

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트레이드 마감시한(8월 4일)이 다가오면서 애틀란타가 김하성을 처분할 것이라는 의견이 설득력을 얻었다.

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김하성은 나이가 적지 않은 고액 연봉자인 데다가 경기력도 저조했기 때문이다. 게다가 김하성의 백업으로 영입했던 마우리시오 두본과 호르헤 마테오가 1인분을 잘해냈다. 유망주 짐 자비스도 성장했다.

하지만 애틀란타는 김하성의 부활을 믿었다.

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디애슬레틱은 '애틀란타는 현재의 성적만을 고려하지 않았다. 일단 2000만달러에 달하는 연봉은 다른 팀에게도 부담이었다. 또한 애틀란타는 여전히 김하성의 과거 실적을 신뢰한다. 또한 김하성의 다재다능한 수비 능력을 높이 평가한다'고 조명했다.

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김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스 시절 골드글러브 수상자 출신이다. 유격수 2루수 3루수를 모두 훌륭하게 커버한다.

애틀란타는 김하성을 믿고 마테오를 방출했다. 마테오는 메이저리그 정상급 주루 능력을 보유했다. 디애슬레틱은 '애틀란타는 플레이오프에서 유용하게 쓰일 수 있었던 스피드 옵션을 포기했다'고 지적했다.

결국 왜 마테오를 내보냈느냐는 비판을 잠재우려면 김하성이 실력으로 입증해야 한다.

애틀란타는 포스트시즌에서 김하성을 주요 전력으로 보고 있다는 뜻이다. 애틀란타는 116경기를 치른 현재 70승 46패 내셔널리그 동부지구 1위다. 디비전시리즈 직행이 유력하다.

김하성은 올해 28경기 84타석 타율 6할7푼에 출루율 1할6푼7리에 그쳤다. 프로 데뷔 후 가장 나쁜 기록이다. 김하성은 2023년 17홈런 38도루에 OPS(출루율+장타율) 0.749를 기록했다. 애틀란타가 애타게 기다리는 그 모습으로 김하성은 돌아올 수 있을까.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com