흥미진진! 극단으로 가는 두 명문, '30G 27승' 보스턴 vs. '시즌 최다 7연패' LAD

보스턴 레드삭스 페이튼 톨리가 8일(한국시각) 펜웨이파크에서 열린 애슬레틱스전에서 다이빙 캐치로 3회를 마무리해준 중견수 세단 라파엘라를 향해 모자를 벗어 답례하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]8월 들어 극단으로 치닫는 두 팀이 너무도 대조적이다.

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AL 보스턴 레드삭스와 NL LA 다저스다. 보스턴이 지난 7월 초부터 극적인 반전 드라마를 쓰고 있는 반면, 다저스는 올시즌 최다 연패를 좀처럼 끊지 못하고 디펜딩 챔피언의 체면을 구기고 있다.

보스턴은 8일(이하 한국시각) 홈구장 펜웨이파크를 또 다시 열광의 도가니로 몰아넣었다. 애슬레틱스를 상대로 활발한 타격을 펼치며 13대1로 크게 이겼다. 9연승 행진을 벌인 보스턴은 64승51패를 마크, 동부지구 3위와 와일드카드 2위를 유지했다. 그러나 지구 2위이자 와일드카 1위 뉴욕 양키스(65승51패))와의 승차는 불과 0.5게임이다.

팬그래프스는 보스턴의 플레이오프 진출 확률을 97.0%로 제시했다. 지난 7월 3일 보스턴의 이 수치는 13.4%였다. 당시 보스턴은 동부지구 꼴찌였다. 이후 36일 동안 무슨 일이 있었던 것일까.

보스턴이 2회말 5득점하는 순간 애슬레틱스 좌익수 타일러 소더스트롬이 자신의 위치로 돌아가고 있다. AP연합뉴스

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보스턴은 7월 4일 LAA 에인절스전부터 23일 볼티모어 오리올스와의 더블헤더 1차전까지 15연승을 내달렸다. 테드 윌리엄스가 이끌던 1946년 보스턴 구단 역대 최다 연승과 타이기록. 이후 승과 패를 반복하던 보스턴 7월 30일 애슬래틱스전 이후 9경기를 내리 승리했다.

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최근 30경기에서 27승3패를 올렸다. 보스턴은 1900년 이후 역대 각 시즌의 30경기 기간을 기준으로 27승 이상을 올린 역대 10번째 팀이 됐다. 가장 최근 사례는 2017년 8월 25일~9월 24일 클리블랜드 인디언스가 기록한 28승2패. 지난 4월 26일 알렉스 코라 감독 경질 이후 채드 트레이시 감독대행으로 분위기를 바꾼 보스턴은 사실 이런 행보는 예상치 못했다.

펜웨이파크 외야 관중석에 모인 팬들이 페이튼 톨리가 삼진을 잡을 때마다 K 문구를 붙이고 있다. AFP연합뉴스

이날 보스턴 승리의 일등공신은 좌완 루키 페이튼 톨리다. 그는 작년 데뷔해 7경기에서 16⅓이닝을 던져 '올해의 신인(Rookie of the Year)' 자격을 갖고 있다.

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톨리는 6이닝 동안 2안타를 내주고 무실점으로 틀어막으며 시즌 7승(6패)을 거췄다. 삼진은 자신의 한 경기 최다인 14개를 잡아냈다. 보스턴 투수가 한 경기에서 14탈삼진 이상을 마크한 것은 2019년 5월 15일 크리스 세일(현 애틀랜타 브레이브스) 이후 약 7년 3개월 만이다. 당시 세일은 콜로라도 로키스를 상대로 7이닝 동안 17개의 삼진을 잡아냈다.

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23세 이하의 보스턴 투수로는 1986년 4월 30일 로저 클레멘스 이후 약 40년 4개월 만이다. 톨리는 2002년 11월 생이다.

톨리는 세일과 클레멘스에 대해 "함께 언급돼 영광이다. 나에겐 의미가 크다. 하지만 이게 끝이 아니다. 계속해서 나아가야 한다. 매 경기 나아져야 한다"고 소감을 밝혔다.

MLB.com이 지난 7일 발표한 AL 신인왕 모의 투표에서 톨리는 5위에 그쳤다. 이 순위가 더 올라갈 여지가 크다. 톨리가 6회 투구를 마치고 들어가는 순간 펜웨이파크를 가득 메운 3만7227명의 만원 관중이 "톨리, 톨리, 톨리"를 외쳤다.

페이튼 톨리. AP연합뉴스

톨리와 배터리를 이룬 포수 제이크 로저스는 "공이 살아 숨쉬는 것 같았다. 그의 멘탈도 참 마음에 들었다. 홈플레이트를 향해 자신있게 공을 던졌다. 멀리서만 봤는데, 오늘 직접 받아보니 정말 짜릿하고 재밌었다"며 "2024년 태릭 스쿠벌과 배터리로 호흡을 맞췄었는데 오늘 느낌이 딱 그랬다. 타자들을 압도한 그에게 경의를 표한다"고 평가했다.

이날 톨리는 삼진을 그렇게 많이 잡았는데도 6이닝 동안 84개의 공 밖에 안 던졌다. 공격적인 피칭, 안정된 제구의 절정이었다. 직구 구속은 최고 99.5마일, 평균 97.6마일을 찍었다.

보스턴은 전날 시카고 화이트삭스전서 연장 13회 접전 끝에 12대11로 승리했다. 이날은 12점차 대승. 보스턴의 현재 분위기다.

다저스 마무리 에드윈 디아즈가 9회말 애리조나 라이언 월드슈미트에 끝내기 투런포를 얻어맞은 뒤 고개를 숙인 채 마운드를 내려가고 있다. Imagn Images연합뉴스

반면, 다저스는 같은 날 애리조나 다이아몬드백스와의 원정경기에서 3-2로 앞선 9회말 마무리 에드윈 디아즈가 끝내기 투런포를 얻어맞아 3대4로 역전패를 당했다. 올시즌 최다 연패 행진이 7경기로 늘어난 다저스는 69승47패로 NL 서부지구 선두를 지켰지만, 동부지구 1위 애틀랜타와 중부지구 1위 밀워키 브루어스에 승률에서 뒤져 지금 상황이라면 와일드카드시리즈부터 가을야구 시작해야 한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com