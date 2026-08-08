부상 복귀 했는데 타율 0.067 더 떨어졌다…김하성 또 악몽 반복? "방출 유력" 암울한 전망 떴다

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[스포츠조선 박상경 기자] 1년 전의 악몽이 또 반복되는 걸까.

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애틀랜타 브레이브스가 시즌을 마치기 전 김하성이 방출될 수도 있다는 전망이 나왔다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 8일(한국시각) '트레이드 마감일이 지났으나 시즌 종료 전 애틀랜타를 떠날 유력한 3인' 최상단에 김하성의 이름을 올렸다.

최근 부상자 명단(IL)에서 복귀한 김하성은 이날 뉴욕 양키스전에 선발 출전했으나 2타수 무안타에 그친 뒤 교체됐다. 부상 전 0.068이었던 타율은 0.067(75타수 5안타)로 더 떨어졌다. 콜업 이후 벤치를 지키다 어렵게 선발 출전 기회를 잡았으나, 결과는 눈물이었다.

HTHB는 '애틀랜타가 (트레이드 마감일 직전) 김하성을 마지막 벤치 멤버로 선정한 건 흥미로운 선택이었다'며 '월트 와이스 감독은 당분간 마우리시오 두반과 짐 자비스를 유격수로 기용할 계획으로 보이며, 이는 김하성의 출전 시간 확보가 어려울 것임을 의미한다'고 지적했다. 이어 '벤치로 밀린 김하성의 로스터 유지 여부는 불확실한 상황'이라며 '애틀랜타는 김하성의 자리를 빠른 스피드와 파워를 갖춘 선수로 언제든 대체할 수 있다. 그런 능력을 갖춘 선수가 포스트시즌에서 팀에 더 도움이 될 것'이라고 덧붙였다.

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이런 흐름은 1년 전 탬파베이 레이스에서 시즌을 시작했으나 방출된 기억을 떠올리게 한다.

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김하성은 지난해 탬파베이와 2년 총액 2900만달러 계약을 맺었다. 1년차에 1300만달러, 2년차에 1600만달러 연봉을 받고 옵트아웃이 포함된 조건이었다. 하지만 김하성은 탬파베이에서 24경기 타율 0.214(84타수 18안타) 2홈런 5타점, 출루율 0.290, 장타율 0.321, OPS(출루율+장타율) 0.611에 그쳤다. 탬파베이는 8월 말 김하성이 허리 염증으로 IL에 등재되자 결국 그를 웨이버 공시했다. 이후 애틀랜타의 클레임으로 이적한 뒤 반등에 성공하면서 시즌을 마쳤고, 옵트아웃을 행사해 나선 FA시장에서 다년 계약을 뿌리치고 애틀랜타와 1년 2000만달러 계약을 맺은 바 있다.

1년이 지난 현재, 탬파베이 시절보다 상황이 더 안좋다. 탬파베이에서 때린 18안타 중 장타가 5개(2루타 3개, 홈런 2개)였던 것과 달리, 올 시즌 빅리그에서 친 5안타가 모두 단타다. 출루율(0.167), 장타율(0.067), OPS(0.234) 모두 거론하기 부끄러울 정도다. 냉정하게 보면 빅리그 로스터에 이름을 올리고 있는 게 신기할 정도다. 2000만달러를 투자해 그를 붙잡았던 애틀랜타 프런트의 결정이 유일한 잔류 원인으로 꼽히는 이유다.

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미국 현지에선 꾸준하게 트레이드 마감일 전 김하성을 방출하는 게 낫다고 지적해왔다. 김하성과의 계약 실패를 인정하고 포스트시즌 대비 팀에 도움이 될 수 있는 자원을 로스터에 넣는 게 더 유리하다는 이유에서다. 애틀랜타가 별다른 변화 없이 IL 재활 경기를 마치고 김하성을 다시 불러들이자 현지 매체를 중심으로 '납득하기 어렵다'는 목소리까지 들리고 있다.

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하지만 이런 애틀랜타 프런트의 인내심이 언제까지 이어질지는 미지수다. 애틀랜타가 70승46패로 내셔널리그 동부지구 선두를 달리는 상황에서 서서히 포스트시즌을 앞두고 전력을 다져야 할 시기가 오고 있다. 이 과정에서 김하성이 배제될 가능성은 충분하다. 지난해 포스트시즌 진출에 실패했던 탬파베이가 9월 확장 로스터를 앞두고 손실을 감수하면서도 김하성을 내보냈던 것과 비슷한 상황이 올 수 있다. 애틀랜타 현장의 요구가 거세진다면 프런트도 버틸 방도가 없다.

반등을 기대했지만, 오히려 더 설 자리가 없어지고 있는 김하성이다. 애틀랜타가 내릴 결단을 초조하게 바라볼 수밖에 없는 처지다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com