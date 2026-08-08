'살인 폭염'에 던져진 화두 "경기 수 줄이자"...그럼 연봉 줄어도 괜찮은가요

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 경기수 줄이는 것 좋은데, 그럼 연봉 줄어드는 것도 찬성인가요.

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KBO리그는 전에 없던 엄청난 폭염 사태로 힘든 시간을 보내고 있다. 폭염 취소 형평성 논란에 폭염 중대 경보 지역은 무조건 취소하는 방식으로 매뉴얼을 바꿨더니, 바꾼 당일인 4일 인천 LG 트윈스-SSG 랜더스전에서 관중 심정지 사태가 일어나 큰 위기에 빠졌다.

다행히 쓰러졌던 20대 남성팬은 현장에서 의식을 회복했고, 치료를 받은 후 건강하게 퇴원을 했다. 하지만 KBO리그는 5일부터 9일까지 전 경기를 취소하고 이어질 폭염 시즌에 대비하기로 했다.

지구 온난화의 여파인지, 한국 뿐 아니라 전 세계가 더위로 난리다. 한국도 이미 2~3년 전부터 국지성 호우가 쏟아지고, 습한 날씨가 이어지는 등 '동남아 기후'가 됐다. 앞으로 더하면 더했지, 날씨가 좋아질 가능성은 적어 보인다.

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그러니 이번 폭염 사태로 인해 KBO리그 경기수 얘기가 나왔다. 산전수전 다 겪은 베테랑 롯데 자이언츠 김태형 감독이 선봉에 섰다. 김 감독은 "144경기는 한국 실정에 맞지 않는다"고 지적했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김태형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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김 감독 뿐 아니라 많은 감독들이 일찍부터 경기수 얘기를 해왔다. KBO리그는 126경기→133경기→128경기→144경기가 됐다. 리그 팀 수 변화가 가장 큰 원인. 10개팀 체제가 된 후 144경기가 정착됐다.

김 감독의 말에도 설득력은 있다. 여름이 점점 무더워지고 비도 많이 오는 가운데, 취소된 경기들을 뒤로 밀어 치르려면 일정이 빡빡해진다. 여기에 올해와 같이 월드베이스볼클래식(WBC), 아시안게임 등 국제대회까지 겹치면 선수들 컨디션 관리와 선수 운용 난이도가 훨씬 높아진다.

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하지만 프로는 여러 이해 관계가 얽히는 세계다. 특히 돈이 가장 중요하다. 프로 무대가 커지려면 구단이든, 스폰서든 투자를 하는 쪽과 금액이 늘어나야 한다. 투자를 하는 쪽은 홍보 등 노출 효과를 원한다. 경기를 자주, 많이 하는 것만큼 좋은 효과는 없다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 불꽃쇼가 펼쳐지고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

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이렇게 돈이 모여야, 재투자가 된다. 다시 말해 감독, 선수들 몸값도 더 오를 수 있다는 것이다. 이전에야 프로야구팀이 사실상 자선 사업이라고 했지만, 최근에는 '황금알을 낳는 거위'로 바뀌고 있다. 엄청난 인기에 사업이 된다. 구단들은 점점 더 허튼 돈은 쓰지 않는다. 쓸 때는, 왜 써야하는지 꼼꼼히 따진다. 대신 가치가 있다고 하면 천문학적으로 투자를 한다.

그런 가운데 경기수를 줄인다면, 홍보 효과가 뚝 떨어지면 구단은 똑같은 돈을 투자할 마음이 사라진다. 또 매진이 된다면 한 경기로 얻는 수익이 3~4억원 정도다. 10경기만 줄어도 30억원 이상 손해일 수 있다. 그 액수에 중계권료와 각종 스폰서, 광고 비용 등도 축소된다. 결코 적은 금액이 아니다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 폭염 속에서도 SSG 홈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

아마 구단들도 샐러리캡을 줄이고, FA 총액 한도를 두는 등 연봉 지출을 줄일 수 있다면 경기수 줄이기에 찬성할 것이다. 연봉이 구단 예산 중 절대적으로 가장 큰 부분을 차지한다. 문제는 현장에서 경기수를 줄이자고 하면서, 받는 대우에 대해서는 그대로이길 바라기 때문에 서로의 입장 차이만 확인하는 정도밖에 될 수 없다.

위에서도 언급했지만, 야구 인기가 하늘을 찌르는 가운데 경기수를 갑자기 줄이는 건 현실적 선택지가 되기 힘들다. 변화하는 환경 속 더 안전하게 선수들이 야구를 하고, 관중이 즐기는 방법을 찾아야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com