폭염으로 리그 중단? 뜨거운 관중 열기-순위 경쟁만 있다, 6경기 중 4경기 돔에서 열리고, 한신 평균 관중 4만1947명, 꼴찌 라쿠텐도 KBO리그 1위 삼성보다 2000명 많아

KBO리그는 폭염으로 중단됐지만, 일본프로야구는 정상 진행 중이다. 2년 연속 우승을 노리는 한신은 올해도 평균관중 1위를 달린다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

한신은 지난해에 이어 올해도 12개팀 중 유일하게 경기당 평균 4만명을 넘었다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

지난달 도쿄돔에서 열린 올스타전에 참가한 한신 선수들이 함께 사진을 촬영했다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

Advertisement

Advertisement

사상 초유의 극한 폭염으로 9일까지 30경기 취소. 멈춰 선 KBO리그와 달리 일본프로야구는 정상적으로 일정을 소화한다. 지난 7월 22일 도쿄 인근 사이타마현 우라와구장에서 열린 지바 롯데 마린즈와 오릭스 버팔로즈의 2군 경기가 폭염으로 노게임 선언된 적은 있다. 섭씨 38도가 넘는 폭염에 낮에 치러진 경기였다. 4회 한 선수가 타격을 마치고 더그아웃에 돌아와 쓰러지고, 일부 선수가 열사병 증세를 호소해 경기가 중단됐다. 일본 언론은 야간 조명이 없는 일부 2군 구장의 시설 보완을 지적했다.

Advertisement

그러나 무더위를 이유로 프로야구 1군 경기를 취소해야 한다는 얘기는 안 나온다. 살인적인 무더위에 신속하게 선제 조치를 취한 KBO리그에 비해 상당히 차분하다. 12개 구단 중 6개팀이 돔구장을 사용 중이라 그럴 것이다. 고교생들의 꿈의 무대, 여름 고시엔대회는 한 낮 경기를 피하고 있다. 매년 심해지는 무더위와 빡빡한 일정을 들어 7회 경기로 축소를 논의 중이다. 쉽게 결론을 내기 힘든 문제다. 하지만 프로는 차원이 다르다.

8일 센트럴리그 야쿠르트 스왈로즈-요미우리 자이언츠, 히로시마 카프-요코하마 베이스타즈, 주니치 드래곤즈-한신 타이거즈전, 퍼시픽리그 라쿠텐 이글스-니혼햄 파이터스, 소프트뱅크 호크스-세이부 라이온즈, 오릭스-지바 롯데전이 벌어졌다.

주말 3연전 시리즈 6개 매치업 중 4경기가 돔 구장에서 개최된다. 야쿠르트-요미우리전은 도쿄돔, 주니치-한신전은 오사카 교세라돔, 라쿠텐

주니치는 8일 리그 1위 한신과 원정경기에서 시즌 첫 5연승을 달렸다. 오사카 교세라돔에서 열린 경기에서 승리한 주니치 선수들이 관중석을 향해 인사하고 있다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

-니혼햄전은 홋카이도 에스콘필드, 소프트뱅크-세이부전은 베루나돔(세이부돔)에서 열린다.

Advertisement

한신은 전국고교야구선수권대회(여름 고시엔대회)가 진행 중인 '안방' 한신 고시엔구장을 떠나 리그가 다른 오릭스의 홈구장 오사카 교세라돔에서 홈경기를 한다. 효고현 니시노미야에 위치한 고시엔구장과 오사카 교세라돔은 지하철로 30여분 거리다.

Advertisement

베루나돔은 야외 구장에 지붕을 씌운 형태다. 우천 취소를 피할 수 있지만 한여름 높은 습도와 무더위로 악명 높다. 니혼햄 신조 쓰요시 감독이 선수 컨디션 문제를 들어 수 차례 개선을 요구하며 목소리를 높였다. 세이부 투수가 홈경기 중에 현기증 때문에 교체된 적도 있다.

한 프로야구 선수 출신 대학교수는 12개 구단의 홈구장 중 세이부의 본거지인 베루나돔을 "압도적으로 가장 더운 곳"으로 꼽았다. "지붕이 햇빛을 막아주지만 땀을 흘려도 마르지 않는다. 아래에서 서서히 열이 올라오는데 바람도 없다"라고 했다.

Advertisement

세이부 구단은 이를 의식해 매년 냉방 시설 보완에 투자하고 있다. 도쿄 도심에 자리한 메이지진구구장(야쿠르트)이 베루나돔에 이어 2위를 차지했다. 마쓰다스타디움(히로시마), 고시엔구장(한신), 요코하마스타디움(요코하마), 마린스타디움(지바 롯데), 라쿠텐모바일파크(라쿠텐)가

요미우리 선수들이 도쿄돔 홈에서 관중들에게 인사하는 모습. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

뒤를 이었다.

Advertisement

무더위와 별개로 치열한 순위 경쟁만큼 관중 열기가 뜨겁다. 7일 한신-주니치전이 열린 오사카 교세라돔에는 3만6191명이 입장했다. 이번 시즌 48번째 홈경기에서 관중 200만7722명을 기록했다. 올시즌 첫 12개팀 중 첫 200만명 돌파다. 8일 열린 주말 3연전 두 번째 경기는 3만6177명이 지켜봤다.

일본야구기구(NPB)는 전반기 종료 시점에서 올해 관중 현황을 발표했다. 센트럴리그는 지난해 동기 대비 0.2% 감소한 경기당 평균 3만4111명, 퍼시픽리그는 3.8% 늘어어늘 2만9149명을 기록했다. 한신은 지난해보다 0.1% 증가했다. 4만1947명으로 전체 1위였다. 전 경기 매진에 가까운 숫자다.

요미우리가 평균 3만8886명으로 전체 2위, 소프트뱅크가 3만8736명으로 전체 3위이자, 퍼시픽리그 1위를 했다. 주니치(3만5271명), 요코하마

한신과 선두경쟁 중이 요미우리는 한신에 이어 평균관중 2위를 달린다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

(3만2432명), 일본햄(3만718명)까지 총 6개팀이 3만명을 넘었다. 오릭스(2만9884명)는 지난해보다 7.6%가 증가했다. '꼴찌' 라쿠텐(2만4017명)도 KBO리그 1위(삼성·2만1839명)보다 많다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com