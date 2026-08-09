'역대급 폭염'에 '리그 중단'까지, '유일 돔구장'에 웃을 줄 알았는데…그라운드 훈련 불발, 그래도 탈꼴찌 정비는 마쳤다

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 관중석이 만원 관중으로 가득 차 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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[스포츠조선 이종서 기자] KBO리그에 찾아온 최대 변수. '집 효과'를 톡톡히 볼 수 있을까.

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KBO리그는 지난 5일부터 완전히 멈췄다. '역대급'이라고 불리는 폭염이 한반도를 덮쳤고, 온열 질환으로 심정지가 오는 관중까지 나왔다.

지난 1일 창원(KIA-NC), 부산(삼성-롯데)에서 첫 폭염 취소가 나왔고, 6일 긴급 실행위원회를 열어 10일까지 1군과 퓨처스 경기를 전면 중단했다. 기온도 기온이었지만, 안전 대책을 제대로 마련하겠다는 뜻이었다.

이런 폭염에 한 발 비껴난 곳이 있다. KBO리그 유일의 돔구장인 고척스카이돔. 공교롭게도 취소 기간 동안 고척 배정 경기는 없었다.

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키움은 오는 11일부터 LG 트윈스와 3연전을 치른다. 여전히 폭염이 절정으로 기상청에 따르면 서울 기온은 34도에 달한다.

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키움은 지난 4일 부산에서 롯데 자이언츠와 경기를 했다. 5일 경기가 취소된 가운데 6일까지 부산에서 실행위원회 결과를 기다렸다. 7~9일 대전에서 한화 이글스와 경기를 치러야 했던 만큼, 섣불리 이동이 불가능했다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움이 8대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 키움 선수들의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

결국 주말 대전 한화 3연전 취소 소식과 함께 서울로 올라왔다. 타 구단들이 뙤약볕 아래서 간신히 훈련할 때 키움은 시원한 돔구장에서 훈련하나 싶었다. 그러나 '돔구장'은 너무나도 귀해져 있었다. 선수단마저 미리 잡혀있던 콘서트 대관에 밀려 훈련장으로 쓰지 못하는 웃지 못할 해프닝까지 벌어졌다

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7~8일 걸그룹 에스파 콘서트가 있었고, 앞뒤로 대관이 있어 그라운드를 사용할 수 없었다. 키움 선수단은 훈련장으로 구장을 온전히 사용하지 못하게 됐다. 쾌적한 '집 효과'를 완벽하게 누리려던 찰나에 마주한 씁쓸한 순간이었다.

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비록 훈련 장소의 제약은 아쉬웠지만, 폭염 속 리그 중단 자체는 키움에게 재정비의 시간을 안겼다. 쉴 틈 없이 달려온 선수단은 체력을 비축했고, 무엇보다 부상자 합류를 여유롭게 준비할 수 있게 됐다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

올 시즌 18경기에서 8승6패 평균자책점 3.35를 기록한 라울 알칸타라도 LG전에 나갈 수 있을 전망이다.

원래 알칸타라는 주중 롯데전 불펜 피칭 후 주말 한화전에나 등판할 계획이었으나, 리그 중단으로 추가 휴식을 얻으면서 여유롭게 선발 복귀를 준비하게 됐다. 특히 알칸타라는 홈 11경기에서 4승4패 평균자책점 2.97로 더욱 위력적인 피칭을 펼쳤다.

아시아쿼터 마무리투수 가나쿠보 유토가 어깨 통증을 털고 지난 2일 등판한 가운데 어깨 부상으로 빠졌던 캐스턴 히우라도 복귀 단계를 밟고 있다.

후반기 9승 1무 7패(승률 0.563)로 좋은 흐름을 타던 최하위 키움은, 9위 SSG(8승 1무 8패)를 2.5경기 차로 바짝 추격하며 '탈꼴찌'에 대한 희망을 키우고 있다.

올 시즌 키움은 홈에서 22승 1무 31패(0.415), 원정에서 16승 1무 33패(0.327)를 기록하며 저조한 성적 속에서도 확실한 '홈 이점'을 누려왔다.

일단은 무더위를 피해서 재정비를 할 수 있게 됐다. 키움은 오는 11일부터 LG 트윈스와 홈 3연전을 치른다. 키움이 '집 효과'를 제대로 누린다면 후반기 하위권 판도도 다시 한번 요동칠 전망이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com