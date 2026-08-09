선발은 '미슐랭 3스타급 맛집'이다...두산의 행복한 고민, 누가 나와도 1선발이네

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 7회초 투구를 마친 곽빈이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 1, 2, 3등은 누구?

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두산 베어스의 올시즌 팀 컬러는 확실하다. 투수 전문가 김원형 감독을 만나서인지, 압도적인 투수의 힘으로 이기는 경기를 한다. 타력이 상대적으로 약해 투수가 부각되는 측면도 있는데, 선발과 불펜 가리지 않고 확실히 좋다.

대단한 건, 갖춰진 투수진으로 생색냈다는 게 아니다. 사정을 알고 보면 최악이었다. 에이스 롤을 맡기기 위해 야심차게 영입한 플렉센이 2경기만에 어깨를 부여잡고 쓰러졌다. 마무리 김택연도 어깨 부상으로 조기 이탈했다. 장기로 따지면 '차-포'를 떼고 시작한 것과 다름 없었다.

하지만 최민석이라는 신성이 나타나 플렉센 공백을 완벽히 메워줬다. 최민석을 보고 자극받은 '원래 에이스' 곽빈이 각성해 구위와 제구를 다 갖춘 투수로 성장한 모습을 보였다. 플렉센의 단기 대체로 온 벤자민은 두산, 잠실과 완벽 궁합을 선보이며 플렉센 생각이 나지 않게 했다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 두산이 10회 연장 끝에 SSG에 승리했다. 이영하와 하이파이브를 나누고 있는 김원형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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김택연의 공백은 '마무리 이영하'가 신의 한 수가 됐다. 선발로 돌리려다 완전히 망하기 직전까지 간 이영하인데, 마무리 옷을 입히니 물 만난 고기처럼 위력적인 구위를 뽐내기 시작했다. 김택연이 돌아와도 마무리 이영하다. 그게 전화위복이 됐다. 8회 김택연, 9회 이영하 상대는 마치 두 명의 마무리를 연달아 만나는 느낌이다. 순식간에 2이닝이 지워진다.

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두산은 폭염 휴식기로 인해 푹 쉬었다. 그리고 11일부터 재개되는 한화 이글스와의 3연전을 시작으로 가을야구를 넘어 3위 도전에 나선다.

쉬는 시간이 있어 선발 로테이션 조정이 가능해졌다. 어떤 투수든 첫 경기부터 등판이 가능해졌다. 김 감독이 어떤 순서로 말을 놓는지 그 선택이 궁금해졌다. 누가 1선발을 해도 이상하지 않을 최강 조합.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 선발투수 벤자민이 5회까지 3실점으로 호투한 후 환호하는 관중석을 향해 인사하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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에이스는 변하지 않고 곽빈이다. 외국인 선수 존재감을 이기는 선수다. 김 감독은 전반기 곽빈보다 최민석의 페이스가 좋을 때도 "우리팀 에이스는 곽빈"이라고 치켜세웠다. 곽빈은 올시즌 20경기 9승4패 평균자책점 2.66, 최근 10경기 6승1패 평균자책점 1.94 압도적인 모습이다.

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두 번째는 벤자민이다. 최민석이 전반기 막판 아홉수에 걸리기도 했고, 직전 두 경기 좋지 않아 부담이 있을 수 있었다. 또 벤자민의 페이스도 워낙 좋다. 승수가 5승에 그쳤을 뿐이다. 승운이 다르지 않은 케이스. 17경기 선발 등판에 퀄리티스타트가 10번이나 된다. 5승7패지만 평균자책점 2.61이다.

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 1회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 두산 선발 최민석. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.30/

한화 3연전 마지막은 최민석이 장식한다. 이번 휴식기 최대 수혜자라고 봐도 된다. 위에서 언급했던 것처럼 최근 2경기 급작스런 난조를 보였는데, 몸도 쉬고 마음도 치유할 수 있는 시간이 됐다. 아무리 젊고 건강한 선수라고 해도 풀타임이 처음인 가운데 날씨까지 더워 힘들었을 것이다. 이번 휴식을 통해 더 강한 뿌릴 것으로 기대를 모은다.

세 사람 뒤에 잭 로그와 최승용이 받치고 있다. 잭 로그도 지난해에 비해 기복이 있을 뿐이지, 4선발이라고 하면 최강 수준이다. 올해 두산은 '선발 맛집'을 뛰어 넘어 '미슐랭'이라고 평가해도 무방할 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com