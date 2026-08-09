"LG 카라스코, 팔 스윙이 짧아 타자 느끼는 체감속도 훨씬 빨라"…윤석민이 보는 후반기 外人

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 삼성이 두산에 승리했다. 경기 종료 후 페덱과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그 후반기 순위 싸움이 그 어느 때보다 치열하게 전개되는 가운데, 각 구단이 승부수로 던진 '뉴페이스 외국인 투수'들에 대한 야구팬들의 관심이 뜨겁다. 메이저리그(MLB) 통산 112승의 대기록을 자랑하는 카를로스 카라스코(LG 트윈스)부터 MLB 통산 32승의 크리스 페덱(삼성 라이온즈)까지, 메이저리그 현역급 대어들이 대거 KBO리그에 착륙했기 때문이다.

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전 KIA 타이거즈 출신 윤석민은 자신의 유튜브 채널 '사이버 윤석민'을 통해 후반기 판도를 뒤흔들 신규 외국인 투수들을 정밀 분석했다.

삼성 라이온즈는 외국인 투수 2명을 전격 교체하는 결단을 내렸다. 크리스 페덱은 MLB 통산 32승, 데뷔 시즌 26경기 140⅔이닝 9승 7패 153탈삼진을 기록한 대형 투수다. KBO 합류 후 3경기에서 곧바로 2승(1패)을 거뒀다. 윤석민은 "페덱의 투구 영상을 보고 한눈에 반했다. 바깥쪽 존을 대충 보고 던지는 게 아니라 류현진처럼 라인과 '점'을 보고 투구 디자인을 만든다. 특히 투구 시 머리 흔들림이 거의 없어 타겟을 끝까지 주시하며 제구력을 유지한다. 평균 150㎞대 구위에 체인지업, 커터, 커브 무브먼트가 윤석민 급이다. 폰세보다 더 좋다는 평가가 나오는 이유가 있다."

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 7회말을 무실점으로 마친 카라스코가 박준순의 내야땅볼을 처리한 오지환의 수비에 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

오스틴 보스는 부상당한 아리엘 후라도의 6주 대체 외국인 투수로 합류했다. MLB 207경기(360⅓이닝) 17승 19패 27홀드 평균자책점(ERA) 4.70, 2025시즌 NPB 22경기 3승 9패 ERA 3.69를 기록했다.

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윤석민은 "각 크고 빠른 주무기 스위퍼가 매력적이다. 몸쪽 하이 패스트볼과 스위퍼를 적절히 조합한다면 6주 동안 등판하는 7~8경기에서 충분히 제 몫(5할 승률 이상)을 해낼 능력이 있다"고 말했다.

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후반기 8연패에 빠지는 등 마운드 불안으로 3위까지 내려앉은 LG 트윈스는 불펜으로 기용했던 약셀 리오스(ERA 3.63)와 이별하고 메이저리그 112승의 대기록을 가진 카를로스 카라스코를 전격 영입했다.

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

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윤석민은 "MLB 통산 1704이닝을 던진 112승 카라스코의 커리어는 역대급"이라며 "87년생으로 나이에 대한 우려가 있을 수 있지만 팔 스윙이 짧아 타자들이 느끼는 체감 속도가 훨씬 빠르다. 투심, 체인지업, 슬라이더 제구가 매우 안정적이다"라고 평가했다.

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이어 "선발진이 흔들리며 분위기가 침체된 LG에 카라스코가 들어와 6~7이닝 무실점 피칭으로 분위기를 잡아준다면, 팀 전체에 엄청난 반등 시너지가 생길 것"이라고 덧붙였다. 그의 분석처럼 카라스코는 지난 1일 두산 베어스전에서 7이닝 무실점 역투를 펼쳤다.

한화 이글스가 윌켈 에르난데스 대신 영입한 브루스 짐머맨(MLB 39경기 164⅓이닝 8승 11패)에 대해 윤석민은 "반즈나 벤자민처럼 안정감이 무기인 스타일"이라고 짚었다. "직구, 슬라이더, 체인지업, 투심 등 다양한 구종을 스트라이크존 구석구석 던지며 빗맞은 타구를 유도하는 유형. 5이닝 3실점 안팎을 꾸준히 해줄 수 있는 기복 없는 피칭이 기대된다".

KIA 이의리는 "일본 '넥스트 베이스 에슬레틱스 랩' 단기 연수를 통해 투구 밸런스를 수치화·단순화하며 제구 불안을 털어냈다. 현재 불펜에서 맹활약 중이다. 윤석민은 "당분간 불펜에서 좋은 기억과 에너지를 쌓아 마운드 위 두려움을 없앤 뒤 선발로 복귀시키는 것이 장기적으로 팀과 선수 모두에게 이롭다"라는 의견을 피력했다.

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

고재완 기자 star77@sportschosun.com