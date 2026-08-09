'무안타 → 다시 벤치행' 김하성 자리는 없었다, 양키스전 결장…ATL 4:5 패배

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 벤치에서 팀 패배를 지켜봤다.

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김하성은 9일(한국시각) 양키스타디움에서 펼쳐진 뉴욕 양키스전 선발 명단에서 제외됐다. 김하성은 하루 전 양키스전에 9번 타자-유격수로 선발 출전했으나, 2타수 무안타에 그친 뒤 교체된 바 있다. 이 무안타로 시즌 타율이 0.068에서 0.067(75타수 5안타)로 더 떨어졌다.

이날 애틀랜타의 월트 와이스 감독은 짐 자비스를 선발 유격수로 기용했다. 자비스는 3타수 1안타 1타점을 기록했다. 와이스 감독은 3-5, 2점차로 뒤진 9회초 1사 1루에서 자비스 대신 도미닉 스미스를 대타로 투입했다. 스미스가 적시타를 치며 출루하자 대주자로 레인 토마스를 내세웠다. 김하성은 대타-대주자 기회에서 모두 배제됐다.

애틀랜타는 2회말 2사 2루에서 스펜서 존스에게 적시타를 내주며 실점했다. 5회초 무사 2루에서 마이크 야스트르젬스키와 자비스의 연속 적시타로 역전에 성공했으나, 5회말 무사 1루에서 선발 크리스 세일이 존스에게 3루타로 동점을 내준 데 이어 보크로 점수를 헌납하면서 다시 열세에 놓였다. 7회말 구원 등판한 빅터 메데로스가 조지 롬바르드 주니어에게 솔로포를 내줬고, 8회초 로날드 아쿠냐 주니어의 솔로포로 추격했으나, 8회말 대니 영이 벤 라이스에게 중월 쐐기포를 맞으면서 격차가 벌어졌다. 결국 9회초 1점을 만회했지만, 동점에 실패하면서 4대5, 1점차 석패했다. 이날 패배로 애틀랜타는 시즌 전적 70승47패가 됐으나 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 그대로 지켰다. 양키스는 66승51패로 아메리칸리그 동부지구 2위를 유지했다.

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당분간 김하성은 쉽게 기회를 얻지 못하는 흐름이 이어질 전망. 애틀랜타는 유틸리티 마우리시오 두반과 자비스를 유격수 로테이션으로 쓰고 있다. 두반이 외야를 책임지는 상황에선 김하성이 자비스를 대신할 가능성이 있으나, 현재 분위기로는 쉽지 않아 보인다.

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미국 현지에선 애틀랜타가 김하성을 방출할 수도 있다는 전망을 내놓고 있다. 애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 이날 '애틀랜타가 (트레이드 마감일 직전) 김하성을 마지막 벤치 멤버로 선정한 건 흥미로운 선택이었다'며 '와이스 감독은 당분간 두반과 자비스를 유격수로 기용할 계획으로 보이며, 이는 김하성의 출전 시간 확보가 어려울 것임을 의미한다'고 지적했다. 이어 '벤치로 밀린 김하성의 로스터 유지 여부는 불확실한 상황'이라며 '애틀랜타는 김하성의 자리를 빠른 스피드와 파워를 갖춘 선수로 언제든 대체할 수 있다. 그런 능력을 갖춘 선수가 포스트시즌에서 팀에 더 도움이 될 것'이라고 덧붙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com