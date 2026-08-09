"주요 장면에 있더라" 사령탑이 믿게된 계기는 명확하다…30세 한화 내야수의 전성기는 '지금'

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 한화 이도윤이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[스포츠조선 이종서 기자] "주요 장면에서 좋은 모습을 많이 보여준다."

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이도윤(30·한화 이글스)은 올 시즌 꾸준하게 2루수 자리를 지키고 있다.

6월말 지독한 불운에 싸워야 했다. 6월24일 두산전부터 7월1일 KT전까지 안타가 나오지 않았다. 2일 KT전에서 안타가 나왔고, 이도윤은 적시타를 날렸고, 미소를 짓기도 했다.

슬럼프에서 벗어난 이도윤은 다시 타격에 불을 붙였다. 후반기 16경기에서 타율 3할4푼7리 1홈런 5타점을 기록하며 확실하게 타선에 보탬이 되고 있다.

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이도윤은 "연습할 때는 괜찮다. 경기 때 천차만별이더라. 경기 때 설정한 존대로 들어온다는 보장도 없고, 약간의 운도 좋았다"고 최근 활약을 짚었다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 이도윤이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

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2년 연속 감독 추천 선수로 올스타전에 나가게 된 것도 또 하나의 깨달음을 얻게 했다. 4타석에 들어선 그는 3안타 3타점으로 활약했다 4회 2사 1,2루에서 친 우전 안타는 결승타가 되기도 했다.

4안타를 친 같은 팀 동료 허인서 강백호에게 미스터 올스타와 우수타자를 넘겨줘 '무관'으로 그쳤지만, 의미있는 시간을 보낸 건 확실했다. 이도윤은 "야구라는 게 심적으로 좌지우지 되더라. 그냥 보이면 돌려야겠다는 생각을 했는데 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 7회초 1사 1루 이도윤이 우월 2점홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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지난달 23일 이도윤은 홈런 한 방을 날렸다. 7-2로 앞선 7회초 KIA 투수 한재승의 가운데 몰린 직구를 놓치지 않고 받아쳤다. 타구는 우측 담장을 넘어갔다. 6월17일 NC전에 이어 나온 시즌 2호 홈런.

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이도윤에게는 의미가 깊었다. 2022년 데뷔 첫 홈런을 시작으로 매년 홈런 1개씩을 날려왔다. 시즌 2홈런은 커리어하이. 그라운드를 돌며 손가락 두 개를 펼쳐보였던 그는 더그아웃으로 들어오며 동료들과 하이파이브를 하면서는 "커리어하이다"라고 환호하기도 했다.

이도윤은 '홈런 커리어하이'에 대해 "좋더라"라며 "사실 넘어갈 줄 몰랐는데 홈런이 됐다"고 웃었다.

김경문 한화 감독으로서도 슬럼프 기간이 고민이 될 수밖에 없었다. 그러나 믿음에는 분명한 이유가 있었다. 김 감독은 "경기 돌이켜 보면 실책은 있어도 주요 장면에서 좋은 수비를 해줬고, 필요할 때 타점을 낸 적이 있다. 그런 게 감독으로서는 기다리게되는 계기가 된 것 같다"고 했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 만루 한화 이도윤이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

올 시즌 이도윤의 득점권 타율은 3할1푼9리. 시즌 타율(0.282)보다 높다. 지난달 30일 대전 롯데전에서는 1-2로 지고 있던 9회말 만루에서 끝내기 2루타를 때려내기도 했다.

'커리어하이'를 향해 가고 있는 만큼, 꾸준한 노력을 강조했다. 이도윤은 "과정이 좋다고 결과가 반드시 좋아지는 건 아니지만, 확률을 높이는 것이다. 꾸준하게 좋은 과정으로 갈 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com