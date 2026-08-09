계약금 17억짜리 투수는 달라! "날 위해 트레이드+원격 관리까지" 오타니 보며 키운 꿈, 광주의 자랑 [인터뷰]

인터뷰에 임한 광주일고 박찬민. 김영록 기자

사진=필라델피아 필리스 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "KBO리그를 통해 미국으로 진출할 수 있는 재능이라면, 직행해도 성공할 수 있다고 생각한다."

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광주일고 박찬민(18)은 지난 5월 메이저리그 필라델피아 필리스와 계약금 120만5000달러(약 17억원)에 도장을 찍었다.

광주일고로선 겹경사다. 지난해 김성준(텍사스 레인저스)에 이어 2년 연속 메이저리그 직행 선수를 배출한 팀이 됐다. 이는 과거 최희섭-서재응-김병현의 3년 연속 진출 이후 처음이다. 프로야구 스카우트 출신 조윤채 광주일고 감독은 고교야구에서도 지난해 전국체전 우승, 올해 이마트배-황금사자기 4강을 일궈냈다.

최근 광주일고에서 박찬민을 만났다. 1m91의 큰키와 탄탄한 체격, 유연한 몸까지 두루 갖췄다는 평가. 올해 신인 드래프트에 나왔다면 부산고 하현승-장충고 엄준상-서울고 김지우와 더불어 1순위를 다퉜을 거란 호평까지 받던 그다.

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150㎞가 넘는 직구 외에 슬라이더 커브 체인지업을 던진다. 박찬민은 "직구 외에 스위퍼성으로 크게 휘는 슬라이더가 주무기"라며 웃었다.

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지난 5월 황금사자기 4강 이후 등판 없이 휴식을 취하고 있다. 필라델피아 계약 직후 메디컬테스트에서 어깨 부상이 발견됐기 때문. 박찬민은 이후 필라델피아 측의 철저한 원격 관리를 받고 있다.

"필라델피아에 가서 계약을 하고, 현장에서 3경기 보고, 또 도미니카에 가서 운동 방법이나 시스템을 배웠다. 그 뒤로 필라델피아에서 기간별 운동 일정을 보내줘서 거기에 맞춰 몸을 만들고 있다. 또 미국에서 직접 트레이너가 와서 1주일 동안 어깨를 관리하고, 운동하는 법을 지도해주기도 했다. 본격적인 운동 전 몸풀기부터 내가 알던 것과는완전 다른 신세계였다. 메이저리그 구단이 한국에 트레이너를 파견하는 건 처음이라고 하더라."

사진=필라델피아 필리스 SNS

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이제 캐치볼을 막 시작하는 단계다. 올해 안에 컨디션 체크차 2~3번 더 미국 방문도 예정돼있다. 내년 1월말 필라델피아로 건너가 본격적인 데뷔시즌을 준비할 예정.

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봉황대기까진 등판이 어렵고, 만약 몸상태가 괜찮아진다면 오는 10월 제주도에서 열리는 전국체전이 고별 무대가 될 전망. 박찬민은 "감독님께 우승 한번 안겨드리고 싶은 마음은 있다"고 했다.

지난 겨울까지만 해도 메이저리그행을 생각하지 않았다고. 하지만 박찬민은 "필라델피아가 정말 적극적이었다. 키는 크지만 아직 몸은 덜 완성됐다고 생각하는데, 그걸 언제까지 어떻게 트레이닝할 건지, 내 미래의 청사진을 영상으로 짜서 구체적이고 체계적으로 제시하는 모습이 인상적이었다"고 설명했다. 조윤채 감독은 "2학년 때까지만 해도 메이저리그는 쉽지 않다고 봤는데, 겨울을 잘 보내면서 크게 성장한 덕분"이라고 설명했다.

1년 선배 김성준의 영향도 컸다. 박찬민은 "(김)성준이 형이 미국 야구 문화나 계약 과정, 운동방법에 대해 많이 알려줬다. 일단 이런저런 내용을 알고 있는 상황에서 오퍼가 들어오니까 고민할 시간이 줄었다"고 돌아봤다.

사진=필라델피아 필리스 SNS

고교야구 동기들 중 하현승-김지우와는 친분이 없지만, 엄준상과는 종종 연락하는 사이라고. 박찬민은 "계약하러 갈때 (엄)준상이 연락이 왔다. 그냥 내 느낌대로, '당연히 쉽지 않겠지만 야구선수로서 해볼만한 도전'이라고 얘길 해줬다"며 웃었다.

계약 당시 필라델피아 라커룸을 방문했을 때 잭 휠러, 크리스토퍼 산체스, 애런 놀라 같은 세계적인 메이저리거들의 환영에 감격했던 순간도 돌아봤다. 산체스에겐 체인지업 그립이나 스윙에 대해 구체적으로 배웠다고.

"원래 던지던 체인지업은 포크볼 비슷한 그립이었다. 투구폼에서 티가 났다. 그런데 산체스에게 배운 건 직구랑 거의 똑같이 던질 수 있어 깜짝 놀랐다. 아마 본격적으로 던지게 되면 큰 도움이 될 것 같다."

류현진 이정후 김하성처럼 KBO리그를 거쳐 미국으로 진출하고도 성공적인 커리어를 누리는 선수들이 많아진 한편, 심준석 배지환 장현석 등 국내 고교야구를 제패하고 야심만만하게 메이저리그에 도전했던 선수들의 현실은 만만찮다.

인터뷰에 임한 광주일고 박찬민. 김영록 기자

하지만 그럼에도 미국 직행을 택하는 고교야구 유망주들이 다시 늘어나고 있다. 지난해에는 장충고 출신 문서준(150만 달러, 토론토 블루제이스)과 광주일고 출신 김성준(120만 달러, 텍사스 레인저스)이, 올해는 박찬민 외에 덕수고 엄준상(150만 달러, 애리조나 다이아몬드백스)이 메이저리그 구단과 도장을 찍었다.

한 프로야구단 스카우트는 "같은 미국 직행이라도 계약금이 100만 달러를 넘는 투수와 그렇지 못한 투수의 잠재력은 메이저리그에서 보기에도 하늘과 땅 차이라는 것"이라며 박찬민의 가능성을 높게 평가했다.

박찬민은 자신만만하다. 그는 "한 스카우트분이 말하길 '한국에서 성공해서 미국으로 진출할 수 있는 재능이라면, 미국으로 직행해도 성공할 수 있다'고 하시더라. 내게 용기를 주고 동기부여가 됐던 말"이라고 강조했다.

사회인야구를 하던 아버지 덕분에 야구를 일찍 접했다고. 초등학교 1학년 때 곧바로 엘리트 야구를 시작했다. 항상 현장에 아버지가 함께 따라다니며 응원하고 챙겨줬다고. 오타니 쇼헤이(다저스)가 일본 데뷔 3년차였던 2015년부터 팬이었는데, 이 또한 아버지의 소개 덕분이었다. 오타니를 동경해 포수에서 투수로 포지션을 바꿨다고.

인터뷰에 임한 광주일고 박찬민. 김영록 기자

"원래 유망주와 계약하기 위한 금액이 꽉차 있어서 메디컬테스트 먼저 받고 구두 합의하고 나중에 계약을 진행할 예정이었는데, 필라델피아에서 나와 계약하기 위해 트레이드를 해서 내 자리를 비웠다고 한다. 그래서 급하게 정장도 사고 계약을 진행했다. 계약한 다음 경기가 끝난 뒤 텅빈 야구장을 들어가게 해줬다. 환하게 밝혀진 메이저리그 그라운드를 보는 기분이란…아빠한테 전화걸어서 '키워주셔서 감사합니다' 말씀드렸다. 가장 울컥했던 기억이다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com