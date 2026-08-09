"이거봐요!" 호텔 막은 이정후 노력도 물거품…'행복야구' SF, 안방서 DET에 0:8 패배

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[스포츠조선 박상경 기자] 필사적인 노력도 소용 없었다.

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이정후의 소속팀 샌프란시스코 자이언츠가 또 졌다. 샌프란시스코는 9일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 가진 디트로이트 타이거스전에서 0대8로 졌다. 선발 랜든 루프가 호투했으나 불펜이 무너졌고, 타선은 단 2안타에 그치는 부진 속에 안방에서 고개를 숙였다. 2번 타자-우익수로 선발 출전한 이정후는 이날 3타수 무안타에 그쳤다.

1회말 첫 타석에서 이정후는 디트로이트 선발 잭슨 조브의 3구째 98.8마일 포심 패스트볼을 공략했으나 유격수 땅볼에 그쳤다. 4회말엔 선두 타자로 나섰지만, 2B1S에서 친 바깥쪽 높은 코스 96.8마일 포심 패스트볼이 유격수 땅볼이 되면서 물러났다.

샌프란시스코는 5회까지 잘 버텼던 선발 랜든 루프가 연속 볼넷으로 1사 만루 위기를 자초하면서 위기에 몰렸다. 키튼 윈이 구원 등판했지만 밀어내기 볼넷을 내주면서 결국 선취점을 내주고 말았다.

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7회초에도 위기가 이어졌다. 세 번째 불펜 투수 트렌트 해리스가 선두 타자 잭 맥킨스트리에게 우중간 안타를 맞았다. 타구가 깊은 곳으로 향한 가운데 맥킨스트리가 3루를 돌아 홈까지 질주했으나, 심판은 인정 2루타를 선언하며 그에게 돌아갈 것을 명했다. 타구가 펜스 밑에 낀 것을 발견하고 두 손을 들어 심판진의 주목을 끈 이정후의 제스쳐가 원인이 됐다.

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그러나 노력은 곧 물거품이 됐다. 샌프란시스코 불펜이 속절없이 무너졌다. 해리스는 케빈 맥고니글, 딜런 딩글러에게 각각 2루타를 맞으면서 2점을 더 내줬다. 샌프란시스코 벤치는 해리스를 내리고 레이버 산마르틴을 급히 올렸다. 그러나 산마르틴도 라일리 그린과 에두아르도 발렌시아에게 연속 안타를 맞았고, 맥스 클락에게는 우중간 3루타, 하비에르 바에즈에게 내야 안타 등을 내주면서 순식간에 4실점이 더해졌다.

샌프란시스코의 토니 바이텔로 감독은 패색이 짙어진 9회초 이정후, 윌리 아다메스, 라파엘 데버스를 빼고 유망주를 투입하면서 사실상 경기를 정리하는 수순에 돌입했다. 결국 샌프란시스코는 9회초에도 1점을 더 내줬고, 만회점을 뽑아내는 데 실패하면서 안방에서 0대8, 영봉패로 경기를 마무리 했다.

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이날 무안타로 이정후의 시즌 타율은 0.303에서 0.301(405타수 122안타)로 하락했다. 샌프란시스코는 시즌 전적 49승67패로 내셔널리그 서부지구 4위 자리를 지켰다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com