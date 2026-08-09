오타니 캐치볼 시작했다! → MVP 경쟁에 무리수? "1이닝이든 2이닝이든 OK"

Aug 8, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) prepares to bat against the Arizona Diamondbacks in the seventh inning at Chase Field. Mandatory Credit: Anna Carrington-Imagn Images

Aug 8, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) prepares to bat against the Arizona Diamondbacks in the first inning at Chase Field. Mandatory Credit: Anna Carrington-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 캐치볼을 시작했다. 정규시즌 내에 투수 복귀를 위해 서두르는 모습이다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 9일(한국시각) '오타니가 캐치볼을 재개했다. 9월 중순 쯤에 마운드에 오르는 것이 좋아 보인다'고 보도했다. 내셔널리그 MVP 경쟁 구도가 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스) 쪽으로 기우는 가운데 오타니가 투타겸업을 재개하면 표심이 미궁에 빠질 전망이다.

투타겸업 슈퍼스타 오타니는 올해 잔부상을 겪었다. 후반기에는 투수 휴업 중이다. 오타니는 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 이후 투수 출전을 중단했다.

MLB닷컴은 '오타니가 9일 체이스필드에서 애리조나 다이아몬드백스와 경기를 앞두고 캐치볼을 하면서 투구 훈련을 시작했다. 7월 23일 필라델피아에서 불펜 투구 이후 처음으로 공을 던지는 모습이 포착된 것'이라고 설명했다.

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투수 오타니는 올해 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다. 왼쪽 무릎에 통증이 찾아왔다. 오른쪽 이두근에도 경미한 이상을 느꼈다. 타석에서는 큰 영향을 느끼지 못해 지명타자로 출전을 이어갔다.

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오타니는 "날이 갈수록 좋아지고 있다. 아직은 어떻게 될지 예측하기 어렵다. 일단은 올바른 방향으로 나아가고 있는지 확인하고 싶다. 지금으로서는 적절한 단계를 밟아나가는 것이 중요하다"고 말했다.

다음 과정은 명확하다. MLB닷컴은 '오타니는 90피트(약 27m)까지 던졌다. 앞으로 며칠 동안 더 먼 거리까지 송구하게 된다. 장거리 캐치볼에 성공하면 불펜 투구를 시작할 수 있다. 그 후에는 시뮬레이션 피칭을 소화하고 메이저리그 경기에 서서히 복귀할 계획'이라고 조명했다.

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다만 오타니의 경우 다른 선발투수들처럼 투구수를 70개 80개까지 늘리는 작업은 불필요하다.

Aug 8, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) prepares to bat against the Arizona Diamondbacks in the first inning at Chase Field. Mandatory Credit: Anna Carrington-Imagn Images

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MLB닷컴은 '오타니는 오프너로 활용될 가능성이 높다. 포스트시즌에서도 마찬가지일 수 있다'고 예측했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "오타니는 투타겸업 선수다. 어떤 이닝이든 모두 소중하다. 1이닝이든 2이닝이든 복귀 시기에 대해서는 크게 걱정하지 않는다"며 몸 상태만 완성이 된다면 바로 실전에 투입하겠다는 뜻을 내비쳤다.

오타니가 정규시즌 내에 투수로 복귀한다면 MVP 레이스도 다시 불이 붙는다.

오타니가 타자에 전념하면서 공격 지표가 크로우-암스트롱에게 역전을 당했다. 크로우-암스트롱은 중견수로 역사에 남을 시즌을 만들어가고 있다. 크로우-암스트롱은 118경기 타율 2할8푼7리 26홈런 71타점 30도루 OPS(출루율+장타율) 0.933을 기록했다. 타자 오타니는 111경기 타율 2할9푼3리 26홈런 70타점 6도루 OPS 0.946을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com