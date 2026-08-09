7월 최고의 타자! '4할 타율+7홈런' 불방망이…4번타자 변신? 확 달라진 KIA 카스트로의 속내 "어느 포지션이든 자신있다" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 카스트로. 김영록 기자

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 카스트로가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김영록 기자] "요즘 한국이 덥긴 한데, 베네수엘라와 큰 차이는 없다. 개인적으론 더운 날씨를 좋아한다."

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7월 들어 불방망이를 휘두른 이유가 있었다. KIA 타이거즈 카스트로는 7월 한달간 타율 4할5리, 7홈런 17타점, OPS(출루율+장타율) 1.178의 성적을 올리며 최고의 타격감을 과시했다. 월간 WAR(대체선수 대비 승리기여도)에서도 1.53으로 타자들중 1위를 차지, 7월 쉘힐릭스플레이어로 선정됐다.

4월말 햄스트링 부상으로 이탈해 많은 이들의 걱정을 샀다. 부상으로 빠져있는 사이 대체선수 아데를린 로드리게스와의 비교로 적잖은 마음고생을 했을 그다. '호타준족' 형인 카스트로보다 '모 아니면 도' 스타일의 순수 거포인 아데를린(타율 2할6푼4리 10홈런, 장타율 5할5푼4리)이 낫다는 팬들의 목소리도 있었다.

하지만 KIA 이범호 감독과 코치진은 카스트로를 믿었고, 그 신뢰는 결과로 보답받았다. 부상 이탈 전 93타석에서 홈런 2개 뿐이었다. 하지만 복귀 이후 138타석에 홈런 10개, 장타율 7할1푼1리를 몰아치고 있다. 컨택트가 좋은 선수가 장타력까지 뽐내고 있다. 후반기에는 4번타자 역할까지 맡았다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회말 무사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 홈인하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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광주에서 만난 카스트로는 "후반기에 확실히 방망이가 잘 맞는 것 같다. 그러다보니 홈런도 늘어난 것"이라며 "팬들의 뜨거운 응원 덕분"이라고 답했다.

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이제 햄스트링 통증은 전혀 없다고. 그는 "후반기 남은 기간에도 잘할 준비가 됐다"고 강조했다. "타격 훈련은 열심히 하고 있다. 실내든 야외든 상관없다"며 웃었다.

카스트로는 미국 시절 내외야를 겸하는 유틸리티 플레이어였다. 한국에 온 뒤론 좌익수와 지명타자, 1루수를 보고 있다. 특히 부상 복귀 이후로는 지명타자 출전 빈도가 늘었다. "그는 포지션은 특별히 가리지 않는다. 내야든, 외야든 감독님이 쓰시는 자리에서 뛰겠다"는 속내도 전했다.

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카스트로는 남은 후반기 목표를 묻자 "우리 팀의 가을야구 진출이 최우선이다. 특별히 수치적으로 달성하고 싶은 기록은 없다"며 팀만 생각했다. 하지만 이내 "올해 좋은 결과를 내고 있고, 솔직히 팀의 도움도 많이 받았다. KIA는 선수를 굉장히 편하게 해주는 팀인 것 같다"면서 "좋은 기억을 안고 내년에도 KIA에서 뛰고픈 마음이 있다"고 KIA에 대한 애정을 드러냈다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com