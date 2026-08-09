다저스 망치러 왔나? '973억 짜리' 블론 블론 연쇄 방화범 → 8연패 구렁텅이 빠질 뻔했다

PHOENIX, ARIZONA - AUGUST 8: Edwin Diaz #3 of the Los Angeles Dodgers pitches during the ninth inning of a game against the Los Angeles Dodgers at Chase Field on August 8, 2026 in Phoenix, Arizona. Mike Christy/Getty Images/AFP (Photo by Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aug 7, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Edwin Diaz reacts after giving up a two run walk off home run by Arizona Diamondbacks outfielder Ryan Waldschmidt (not pictured) in the ninth inning at Chase Field. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 마무리투수 에드윈 디아즈가 이틀 연속 블론세이브를 저질렀다. 다저스는 8연패 직전까지 갔다가 구사일생했다.

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다저스는 9일(한국시각) 애리조나 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 경기에서 연장 혈투 끝에 2대1로 승리했다. 다저스는 7연패에서 탈출했다.

1-0으로 앞선 9회말 디아즈가 동점을 허용했다. 디아즈는 바로 전날에도 3-2로 앞선 9회말에 등판해 굿바이 역전 2점 홈런을 맞았다.

그나마 이번에는 패전까지 가지는 않았다.

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디아즈는 헤랄도 페르도모와 코빈 캐롤에게 연속 3루타를 맞고 순식간에 리드를 날려버렸다.

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동시에 무사 3루 위기에 몰렸다. 8연패가 턱밑까지 차올랐다.

행운의 여신이 다저스를 향해 웃었다. 가브리엘 모레노가 친 타구가 3루수 맥스 먼시의 글러브에 직선타로 빨려들어갔다.

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디아즈는 케텔 마르테를 내야 뜬공 처리하며 한숨을 돌렸다. 라스 눗바를 고의 볼넷으로 걸렀다. 일데마로 바르가스에게 삼진을 빼앗아 가까스로 불을 껐다.

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다저스는 10회초 다시 얻었다.

10회말은 잭 드레이어가 구원 등판해 승리를 지켰다.

다저스는 올 시즌을 앞두고 디아즈와 3년 6900만달러(약 973억원) 대형 계약을 체결했다.

디아즈는 4월 20일 부상자 명단으로 이동했다. 오른쪽 팔꿈치 문제였다. 디아즈는 100일을 쉬고 7월 30일에 돌아왔다.

디아즈는 올 시즌 12경기에 5세이브를 달성했지만 블론세이브 3개에 평균자책점이 10.80이나 된다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 그래도 긍정적인 면에 주목했다.

로버츠 감독은 "디아즈가 점수를 주고 나서 구위가 살아나는 걸 보셨을 것이다. 패스트볼도 좋아졌고 슬라이더도 좋아졌다. 다만 경기 후에 그에게 첫 투구부터 그래야 한다고 했다"고 밝혔다.

이어서 "올해 내가 본 경기 중 디아즈가 진짜 강렬함을 보여준 첫 번째 경기였다. 완벽해지고 싶어서 그런 것인지 잘 모르겠지만 이번 경기를 통해 살아나는 계기가 될 것이라고 생각한다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com