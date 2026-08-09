아파서 3.6㎏가 갑자기 빠졌다, 그런데 8이닝을 던졌다고?…美 매체 감탄한 투혼, "사이영상표 받을만 하네"

야마모토 요시노부. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "1순위는 아니지만 표를 받을만 하다."

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미국 LA 다저스 소식을 주로 전하는 '다저블루'는 9일(이하 한국시각) 야마모토 요시노부의 역투를 조명했다.

야마모토는 지난 2일 보스턴 레드삭스와의 홈 경기에 선발 등판해 8이닝 4안타 1볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했다. 팀 타선이 터지지 않아 2대3으로 경기에 패배해 패전투수가 됐지만, 이날 경기에는 야마모토의 투혼이 있었다.

'다저블루'는 '야마모토는 다저스타디움에서 열린 보스턴과의 3연전 두 번째 경기에서 8이닝 동안 4안타 3탈삼진 3실점으로 호투했다'며 '이는 올 시즌 야마모토의 4번째 8이닝 이상 투구 기록으로, 마이애미 말린스의 샌디 알칸타라와 함께 메이저리그 전체 공동 1위에 해당하는 대기록'이라고 설명했다.

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매체는 이어 '캘리포니아 포스트의 잭 해리스와 딜런 에르난데스의 보도에 따르면, 야마모토는 최근 질병에 시달리며 무려 8파운드(약 3.6㎏)나 체중이 빠진 끔찍한 상태에서 마운드에 올랐다'라며 '체구가 작은 편에 속하는 야마모토는 앞선 뉴욕 원정 막바지부터 심한 컨디션 난조를 겪었고, 등판을 며칠 앞두고 살이 쏙 빠져버렸다'고 밝혔다.

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다저스 구단도 야마모토의 회복을 위해 신경을 썼다. 매체는 '야마모토는 시카고(리글리 필드)에서 시작되는 6연전 원정길에 동행하는 대신 완쾌를 위해 LA에 머물렀다. 이후 토요일 애리조나 다이아몬드백스전 선발 등판을 앞두고 체이스 필드에서 선수단에 다시 합류했다'고 전했다.

야마모토 요시노부. UPI연합뉴스

매체는 이어 '동부 원정 막판부터 몸이 아팠음에도 불구하고 야마모토는 선발 로테이션을 한 번도 거르지 않았다. 구단이 보스턴전 등판 일정을 하루 늦춰주며 회복 시간을 벌어준 것이 전부'라며 '비록 100% 압도적인 구위는 아니었을지라도, 아픈 몸을 이끌고 8이닝을 책임진 것 자체가 경이로운 투혼'이라고 칭찬했다.

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'다저블루'는 '올 시즌 20경기에 선발 등판한 야마모토는 133⅔이닝 동안 11승 7패 평균자책점 2.76, 수비무관 평균자책점(FIP) 3.46, 이닝당 출루허용률(WHIP) 0.88이라는 훌륭한 성적을 기록 중'이라며 '올해 내셔널리그 최고의 투수 중 한 명으로 활약 중인 야마모토는 비록 사이영상 수상 1순위는 아닐 수 있다. 그러나 그가 쏟은 헌신과 성적만으로도 사이영상 표를 받을 자격이 충분하다'고 칭찬을 아끼지 않았다.

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한편, 야마모토는 9일 체이스필드에서 열린 애리조나전에 선발 등판해 5⅔이닝 무실점을 기록했다. 다저스는 연장 접전 끝에 2대1로 승리하며 7연패 탈출에 성공했다. 승리는 챙기지 못했지만, 시즌 평균자책점을 2.65로 낮추는데 성공했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com