무릎 부상에도 전력질주…역시 오타니, '연장 적시타'로 다저스 7연패 끊었다

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[스포츠조선 박상경 기자] 무릎 부상은 안중에 없는 듯한 전력 질주였다.

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오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 팀을 7연패 수렁에서 건져냈다. 오타니는 9일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스전에서 1대1 동점이던 연장 10회초 2사 1, 3루에서 내야 안타로 적시타를 만들었다. 우익수 방면 땅볼 타구를 상대 1루수가 다이빙 캐치로 막아냈으나, 포구에 실패한 상황에서 전력으로 달려 1루 베이스를 먼저 밟았다. 이 1점으로 다저스는 2대1로 이기면서 악몽 같던 7연패에서 벗어나는 데 성공했다.

다저스는 이날 선발 야마모토 요시노부가 5⅔이닝 3안타 3볼넷 6탈삼진 무실점 호투를 펼쳤다. 하지만 애리조나 선발 브랜든 파트에세 7이닝 동안 단 2안타(2볼넷)을 얻는 데 그쳤다. 8회초 카일 터커의 우월 솔로포가 터지면서 드디어 선취점을 뽑아냈지만, 9회말 등판한 에드윈 디아즈가 동점을 내주면서 결국 연장 승부에 접어들었다. 연장 10회초 찾아온 찬스에서 오타니가 천금 같은 내야 안타를 만들어내면서 다시 리드를 가져왔고, 연장 10회말 잭 드라이어가 리드를 지키면서 결국 1점차 승리를 거두는 데 성공했다.

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오타니는 왼쪽 무릎 통증으로 지난 달 3일 이후 마운드에 서지 못하고 있다. 이후 주사 치료와 재활을 거쳐 투수 복귀 가능성을 테스트 했지만, 불펜 투구에서 무릎 통증이 재발했을 뿐 아니라 어깨 이두근 문제까지 드러나면서 현재 지명 타자 역할에 집중하고 있다. 다만 타석에서도 무릎 통증으로 여파로 인해 100% 컨디션은 아니라는 평가다.

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야마모토는 이날 역투했으나 노 디시전으로 경기를 마쳤다. 다만 이날 호투로 평균자책점이 2.65로 낮아지면서 부문 내셔널리그 5위가 됐다. 야마모토는 "좀 더 던지고 싶은 욕심이 있었다"며 아쉬움을 드러내면서도 팀 승리에 만족감을 드러냈다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com