'멀티 이닝? 거뜬하지!' 고우석, 1달여 만의 멀티 이닝 → 2K 무실점 깔끔투! 미네소타 복귀만 기다린다

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[스포츠조선 박상경 기자] 나흘 만에 다시 마운드에 선 고우석(미네소타 트윈스)이 멀티 이닝 호투했다.

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미네소타 산하 트리플A팀인 세인트폴 세인츠에 소속된 고우석은 9일(한국시각) CHS필드에서 펼쳐진 루이스빌 배츠(신시내티 레즈 산하)전에서 팀이 9-4로 앞선 8회초 등판해 2이닝 무안타 무4사구 2탈삼진 무실점을 기록했다. 고우석이 멀티 이닝 투구를 펼친 건 디트로이트 타이거스 산하 트리플A팀인 톨레도 머드핸즈 소속이던 지난 6월 26일 이후 한 달여 만이다.

고우석은 8회초 루이스빌의 선두 타자 후안 브리토를 상대로 1B1S에서 몸쪽 낮은 코스 88.3마일 스플리터를 뿌려 유격수 땅볼로 첫 아웃카운트를 뽑아냈다. 도미닉 피텔리를 상대로는 스플리터로 초구 스트라이크를 잡은 뒤 94.2마일 포심 패스트볼을 잇달아 던졌다가 82.2마일 몸쪽 낮은 코스 커스로 헛스윙 삼진을 뽑아냈다. 오스틴 핸드릭과의 승부에서는 1B2S에서 몸쪽 낮은 코스에 95.1마일 포심 패스트볼을 꽂아 루킹 스트라이크 아웃을 잡아냈다.

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9회초 다시 마운드에 오른 고우석은 에드윈 아로요에게 1B1S에서 93.5마일 높은 코스 직구로 2루 땅볼을 유도했다. PJ히긴스와는 9구 승부로 펼쳤으나, 몸쪽에 85.5마일 슬라이더를 뿌려 1루수 파울 플라이를 만들어냈다. 마지막 타자 마이클 토글리아에겐 2B1S에서 몸쪽 낮은 코스에 82.7마일 커브를 뿌려 1루수 쌍볼을 유도, 경기를 마무리 했다.

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지난달 26일 트리플A 첫 등판 과정에서 글러브 이물질 의혹으로 출전 정지 징계를 받았던 고우석은 항소가 받아들여져 기간이 경감됐고, 5일 루이스빌전에서 1이닝 1볼넷 무실점으로 복귀전을 치렀다. 이후 사흘을 쉬고 나선 경기에서 멀티 이닝 투구를 깔끔하게 펼치면서 쾌조의 컨디션을 증명했다.

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미네소타는 지난달 21일 클리블랜드 가디언스전을 마친 뒤 고우석을 트리플A로 내려보냈다. 이후 트레이드 마감일을 앞두고 불펜 자원을 다수 보강한 상태다. 고우석이 트리플A에서 영점 조정을 얼마나 이뤄내느냐에 따라 콜업 여부가 갈릴 것으로 전망됐다. 징계 변수 속에서도 트리플A 2경기를 통해 가능성을 드러낸 만큼, 미네소타도 향후 고우석의 상황을 주시할 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com