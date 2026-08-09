'5일간 사상 첫 강제방학'이 남긴 숙제… KBO리그, '폭염 뉴노멀' 준비해야 산다

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

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[서울=스포츠조선 고재완 기자] 지면 온도가 50도를 넘나드는 사상 초유의 가마솥 더위 속에서 KBO리그가 실시한 8월 5일부터 9일까지의 '5일간 전 경기 취소'라는 강제 '여름방학'이 막을 내린다. 수도권에는 한풀 꺾이긴 했지만 35도에 육박하는 더위가 예고돼 있는 가운데 11일부터 정규시즌 일정이 재개된다. 이번 사태가 KBO리그 전체에 던진 경고장은 결코 가볍지 않다.

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KBO는 11일부터 내달 6일까지 평일 및 주말 경기 시작 시간을 오후 7시(고척돔 제외)로 고정하고, 3회와 7회 '쿨링 브레이크' 신설, 관중용 음수대 및 그늘막 확충 등 응급 처방을 내놨다. 하지만 기후 변화로 인해 매년 여름이 더 길고 뜨거워지는 '폭염 뉴노멀' 시대에, 단발성 셧다운이나 경기 시간 조율만으로는 한계가 명확하다.

현재 KBO리그가 무더위에 취약한 근본적인 이유는 인프라의 한계와 정밀한 가이드라인 부재에 있다.

현재 폭염을 피할 수 있는 인프라는 서울 고척스카이돔 한 곳뿐이다. 2028년 인천 청라돔, 2032년 서울 잠실돔이 예정되어 있으나 완공까지 최소 수년의 공백이 존재한다. 야외 구장 중심 구조에서는 폭염 특보 발효 시 '리그 중단' 외에는 마땅한 대안이 없는 실정이다.

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신설된 '쿨링 브레이크'는 긍정적인 첫 걸음이지만, 휴식 시간 동안 체온을 실질적으로 낮출 수 있는 체계적인 피지컬·의학적 냉각 가이드라인은 여전히 구단별 자율에 맡겨져 있다.

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현재 구장별 물 분자 살포 장치(미스트) 등은 구비돼 있으나, 체감 온도를 직접 낮추는 송풍 시설이나 직사광선 회피 시설 등 관중 케어 시스템은 선진 리그에 비해 초기 단계에 머물러 있다.

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

일본 프로야구(NPB)처럼 5회 종료 후 유니폼을 교체하고 목, 팔, 허벅지 안쪽 등 굵은 혈관이 지나는 주요 부위에 아이싱 및 냉각 장치를 집중 적용해 열사병을 예방해야 한다는 지적이다. 덧붙여 선수단의 피로 누적과 열탈진 위험을 체계적으로 관리해야 한다.

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팬들의 온열 질환 예방 역시 리그의 존립이 걸린 문제다. 직사광선을 피해 쉴 수 있는 실내 '무더위 쉼터(Cooling Zone)'를 구내 곳곳에 확충하고, 해당 공간 내에 실시간 중계 모니터를 배치하여 팬들이 안전하게 경기를 관람할 수 있는 환경을 조성한다. 실제로 롯데 자이언츠는 부산 사직야구장 내에 4곳의 쿨링존을 마련해 2일 삼성 라이온즈전에서는 40도에 육박하는 더위에도 관중들 중 온열 환자는 발생하지 않았다.

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경기 수를 축소하는 것은 쉬운 문제가 아니다. 하지만 '혹서기 휴식기 도입' 등의 방식으로 현실적인 타협을 할 수는 있다.

2026년 여름 KBO가 경험한 사상 첫 '여름방학'은 한국 프로야구가 폭염이라는 거대한 기후 위기 앞에서 진짜 체질 개선을 시작해야 함을 알리는 엄중한 경종이 될 전망이다.

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

고재완 기자 star77@sportschosun.com