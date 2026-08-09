'끝내기 허용 실책' 만회→2연속 레이저 송구로 팀 구했다…이정후, 감독도 "경기 흐름 바꿨다" 극찬

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[스포츠조선 고재완 기자] 나흘 전 '끝내기 미스'로 쓰렸던 자존심을 단 사흘 만에 완벽한 레이저 송구로 다시 세웠다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후(28)가 실점 위기를 홀로 차단하는 환상적인 수비 쇼와 결승타로 팀 승리의 1등 공신이 됐다.

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이정후는 8일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 디트로이트 타이거즈와의 홈 인터리그 경기에 2번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타 2타점 1득점 1볼넷을 기록하며 팀의 5대2 승리를 이끌었다.

이날 이정후 수비의 진가는 팀이 4-2로 앞서던 5회초에 발휘됐다. 디트로이트 잭 맥킨스트리와 케빈 맥고니글의 연속 안타로 만들어진 무사 1, 3루 절체절명의 위기. 디트로이트 글레이버 토레스가 샌프란시스코 선발 아드리안 하우저의 초구를 공략해 우익수 파울 지역으로 높게 띄웠다. 타구 비거리 223피트, 발사각 52도의 뜬공을 포구한 이정후는 주저 없이 홈을 향해 강렬한 레이저 송구를 날렸다. 3루 주자 맥킨스트리가 홈 태그업을 시도하려다 이정후의 강력한 어깨를 확인하고 황급히 3루로 복귀했다.

이어 후속 타자 딜런 딩글러의 타구 역시 비슷한 우익수 파울 지역으로 향했다. 이정후는 재빨리 타구를 따라가 잡아낸 뒤 또 한 번 홈으로 정교하고 강하게 공을 뿌렸다. 맥킨스트리는 이번엔 아예 태그업 엄두조차 내지 못했다. 이정후의 송구 위협 두 번에 무사 1, 3루 위기는 단숨에 2사 1, 3루가 됐고, 하우저는 라일리 그린을 좌익수 뜬공으로 처리하며 무실점으로 이닝을 마쳤다.

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불과 사흘 전인 5일 텍사스 레인저스전에서 이정후는 9회말 2사 1, 2루 끝내기 인정 2루타 상황 때 낙구 지점을 놓치며 아쉬움을 남겼다. 수비 지표에 대한 논란이 이어지기도 했으나, 이정후는 자신이 가진 최고의 무기인 '어깨'로 사흘 만에 모욕을 완벽히 씻어냈다.

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현지 매체 '이스트 베이 타임스'는 "이정후가 팔과 어깨를 자랑했다. 이 두 가지는 그가 KBO 골든글러브를 5번이나 수상한 이유이기도 했다"라며 "토레스의 타구는 희생플라이가 되기에 충분히 깊어 보였지만, 이정후의 강력한 송구가 맥킨스트리의 태그업을 다시 생각하게 만들었다"고 전했다.

수비뿐만 아니라 타석에서도 이정후는 단연 승리의 일등 공신이었다. 1회 첫 타석에서 볼넷을 골라내며 라파엘 데버스의 역전 투런포 때 홈을 밟았던 이정후는, 2회말 결정적인 해결사로 나섰다.

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2-2로 팽팽하게 맞선 2회말 2사 만루 찬스. 이정후는 디트로이트 선발 케이더 몬테로의 3구째 95.6마일(약 154㎞) 포심 패스트볼을 통타, 타구 속도 103.9마일(약 167㎞)짜리 2타점 중전 적시타를 터뜨렸다. 이 적시타는 결국 이날 경기의 결승타가 됐다.

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샌프란시스코 토니 바이텔로 샌프란시스코 감독도 "오늘 이정후가 얼마나 뛰어난 운동 능력을 보여줬는지, 얼마나 강한 송구로 상대 주자를 위협할 수 있는지 보여줬다. 그 수비가 확실히 경기의 흐름을 바꿨다. 타석에서도 가장 중요한 순간 안타를 때려내며 경기를 결정지어 줬다"고 극찬했다.

한편 10일 디트로이트전에서 이정후는 3타수 무안타를 기록해 타율이 3할 3리에서 3할1리로 조금 낮아졌다. 팀은 0대8로 대패했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com