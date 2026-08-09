2주 특별휴가 줬는데, 1이닝 8실점 대참사 미스터리...또 2주 쉬었다, KIA 운명이 달렸다

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 올러에게 주어진 두 번째 휴식, 과연 결과는?

Advertisement

KIA 타이거즈 이범호 감독은 섬세한 선수단 관리로 유명하다. 올시즌 전반기 막판, 순위 싸움이 너무도 치열한 가운데 에이스 올러를 일찌감치 엔트리에서 말소시키는 승부수를 던졌다.

여러 이유가 있었다. 올스타전 선발로 나서기에 스케줄을 짜는 게 애매했었다. 하지만 2번을 던지고 전반기를 마무리할 수 있는 상황에서, 첫 번째와 두 번째 일정 사이에 한 번만 던지게 하고 올스타 브레이크까지 푹 쉬게 해줬다. 거의 2주가 되는 기간이었다.

지난해 이맘때에 당한 팔꿈치 부상이 이 감독의 머릿속에서 지워지지 않았다. KIA는 지난해 전반기 막판 불타오르다, 올러가 팔꿈치 부상으로 장기 이탈한 여파로 인해 후반기 순위 싸움에서 밀렸다. 그랬기에 올시즌 에이스로 성장한 올러를 위해, 돌다리도 두들겨보고 가자는 전략을 세운 것이다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 투구를 마친 올러가 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

Advertisement

그런데 이게 웬일. 그 정성의 결과는 반대로 나타나버렸다. 올러는 후반기 시작과 함게 3경기 3전패를 기록했다. 전반기 마지막 SSG 랜더스전 6이닝 10삼진 무실점을 기록했던 투수가 2주를 쉬고 7월16일 SSG전 4⅓이닝 3실점으로 흔들렸다. 그리고 7월22일 한화 이글스전 5이닝 4실점으로 2연패를 하더니 7월28일 삼성 라이온즈전 1이닝 8실점 참사를 겪었다.

Advertisement

전반기 최고의 선발 중 한 명이었던 투수가, 쉬고 나왔는데 다른 사람이 됐다라니. KIA도 전문가들도 이유를 찾을 수가 없었다. 날씨가 갑자기 너무 더워져, 더위에 약한 거 아니냐는 얘기밖에 할 수가 없는 미스터리한 상황.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 나눔 올스타 올러가 퍼포먼스와 함께 마운드에 오르고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

그 더위 덕에 KIA와 올러는 또 다시 긴 브레이크를 얻을 수 있었다. 올러의 마지막 등판이 7월28일이었으니 11일 삼성전에 등판한다고 한다면 또 거의 2주 휴식한 것과 다름없는 상황이다. 올러는 원래 5일 KT 위즈전 선발 예정이었는데, 경기가 계속 취소됐다.

Advertisement

여전히 무덥지만, 엄청난 폭염 사태가 일어난 지난주와 비교하면 조금씩 기온이 떨어지고 있다. 과연 이번 휴식은 올러에게 득이 될까, 독이 될까. KIA의 후반기 운명이 달린 일이기도 하다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com