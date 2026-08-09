다저스, 974억 투수에게 또 속았다…로버츠 감독은 그래도 믿는다고? "이 모습은 처음이야"

LA 다저스 에드윈 디아즈. Mark J. Rebilas-Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 자칫하면 8연패 수렁에 빠질 뻔 했다. 그래도 사령탑은 다시 한 번 믿음을 보내기도 했다.

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미국 메이저리그 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스네이션'은 9일(이하 한국시각) '데이브 로버츠 다저스 감독이 마무리 투수 에드윈 디아즈의 2경기 연속 블론 세이브 속에서도 우려보다는 희망의 빛을 발견했다'고 보도했다.

디아즈는 올 시즌을 앞두고 다저스가 3년 최대 6900만달러(약 974억원)에 영입한 투수다. 디아즈는 2021년부터 4년 연속 20세이브 이상을 거두며 메이저리그 간판 마무리투수로 활약했다.

올 시즌 초반부터 부진한 모습이 이어졌던 디아즈는 지난 4월말 팔꿈치 부상으로 이탈하기도 했다. 부상 전 평균자책점 10.50을 기록했던 그는 7월말 복귀했지만, 부진에서 벗어나지 못했다. 5일 시카고 컵스전과 8일 애리조나전에서 홈런을 맞았다.

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9일 애리조나전. 1-0으로 앞선 9회말. 디아즈는 연달아 3루타를 맞아 동점을 허용했다. 무사 3루 끝내기 패배 위기. 디아즈가 무서운 집중력을 보여줬다. 후속 두 타자를 모두 내야 범타로 잡은 뒤 고의4구 후 삼진으로 이닝을 끝냈다. 결국 다저스는 10회초 점수를 내면서 7연패에서 탈출할 수 있었다.

AFP연합뉴스

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'다저스네이션'은 '다저스가 1-0으로 앞선 9회 말 마운드에 오른 디아즈는 또다시 무너졌다'며 '등판하자마자 3루타 2방을 연거푸 얻어맞고 동점을 헌납했으며, 아웃카운트 하나 없이 3루에 주자를 두는 최악의 상황을 맞았다. 그 순간 경기가 이미 끝난 것처럼 보였지만, 디아즈는 엄청난 투지와 약간의 행운이 따르며 3루 주자를 묶어둔 채 위기를 탈출했다'고 설명했다.

매체는 이어 '디아즈는 3루수 맥스 먼시가 총알 같은 직선타를 훌륭하게 잡아내는 수비 도움을 받았다. 이후 발 빠른 코빈 캐롤을 내야 팝플라이로 돌려세웠다'며 '마침내 스트라이크존 바깥쪽을 예리하게 찌르는 삼진으로 이닝의 세 번째 아웃카운트를 올리며 승부를 연장전으로 끌고 갔다'고 조명했다.

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계속된 부진. 이날 경기를 패배했다면 디아즈 뿐 아니라 기용한 로버츠 감독도 맹비난을 피할 수 없었다. 매체는 '디아즈의 2경기 연속 블론 세이브였다. 그는 8일에도 밋밋한 슬라이더를 던졌다가 끝내기 투런 홈런을 허용한 바 있다'며 '로버츠 감독이 거듭된 블론 세이브에도 불구하고 굳건한 신뢰를 보낸 것이 한동안 치명적인 오판처럼 보였다'고 했다.

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이날 위기를 벗어나면서 디아즈는 당분간 마무리투수로서 자리를 지킬 수 있을 전망이다. 매체는 '이제 사령탑은 팀의 간판 마무리 투수에게서 긍정적인 신호를 엿보고 있다'고 밝혔다.

데이브 로버츠 LA 다저스 감독. AFP연합뉴스

매체에 따르면 로버츠 감독은 결과보다 과정에 주목했다. 로버츠 감독은 현지 언론과의 인터뷰에서 "내게 가장 인상 깊었던 것은 바로 그의 투쟁심이었다"며 "동점을 허용하고 무사 3루 위기에 몰리자 그의 투쟁심과 구위가 확연히 살아났다. 패스트볼과 슬라이더 모두 훨씬 예리해지는 것을 모두가 보았을 것"이라고 칭찬했다.

로버츠 감독은 이어 "경기 후 디아즈와 대화를 나누면서 첫 구부터 그런 마인드로 던져야 한다고 당부했다. 올해 그가 이토록 진정한 투쟁심을 발휘하는 것을 본 것은 이번이 처음"이라고 반색했다.

로버츠 감독은 그동안 부진 원인으로 "너무 완벽하게 던지려는 부담감 때문인지도 모르겠다. 그는 오랫동안 재활을 거치며 자신의 페이스를 찾기 위해 애쓰고 있는 중"이라면서도 "나는 이번 위기 탈출이 향후 등판을 위한 훌륭한 발판이 될 것이라 굳게 믿는다"고 했다.

다만, '다저스네이션'은 섣부른 낙관론을 경계했다. 매체는 '분명 희망적인 요소는 발견됐지만, 디아즈는 여전히 다저스가 거액을 들여 영입하며 기대했던 엘리트 마무리 투수의 위용과는 거리가 멀다'라며 '다만 그가 로버츠 감독의 말처럼 이 위기를 진정한 도약대로 삼는다면, 다가올 포스트시즌은 물론 향후 2년의 잔여 계약 기간 동안 자신의 천문학적인 몸값을 증명할 시간은 아직 충분하다'고 전망했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com