'투구 중단' 오타니, 드디어 공 잡았다! "나날이 좋아지는 중"…가을야구 히든카드 등장?

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스의 큰 그림일까.

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오타니 쇼헤이가 캐치볼을 시작하면서 마운드 복귀 시기에 관심이 쏠리고 있다. 오타니는 9일(한국시각) 미국 애리조나주 체이스필드에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스전을 앞두고 캐치볼을 진행했다. 오타니가 글러브를 끼고 공을 던진 건 지난 달 23일 이후 보름 여 만이다.

이날 오타니는 불펜이 아닌 외야에서 캐치볼을 진행했다. 투구 판-홈 플레이트 거리(18.44m)보다 먼 27m 거리에서 공을 주고 받았다. 오타니는 스로우 과정에서 왼발을 디딛는 동작에 신경을 쓰며 통증과 감각을 체크하는 데 집중하는 모습이었다.

오타니는 왼쪽 무릎 뿐만 아니라 어깨 이두근 문제까지 불거지면서 후반기 투구 진행 여부가 잠정 보류됐다. 하지만 지명 타자 역할 수행에는 문제가 없다는 판단 하에 출전을 계속해 왔다. 이날도 오타니는 연장 10회초 우익수 방면 땅볼 타구를 친 뒤 전력 질주해 내야 안타로 타점을 올리는 등 적극적인 움직임을 선보였다.

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오타니는 자신의 무릎 상태에 대해 "날이 갈수록 좋아지고 있다. 앞으로 어떻게 될 지는 알 수 없지만, 서두르기 보다 올바른 방향으로 나아가고 있는지를 확인하고 싶다. 올바른 단계를 밟아 나아가는 게 중요하다"고 말했다.

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캐치볼은 부상 투수들의 복귀 프로세스 첫 단계로 꼽힌다. 거리를 점점 늘려가면서 이상이 없음이 확인되면 불펜으로 넘어가 투구 수를 늘려가는 과정을 거친다. 여기서도 합격점을 받게 되면 라이브 피칭을 펼치고, 실전 등판으로 마지막 점검을 받는다.

메이저리거들은 대개 부상자 명단(IL)을 활용해 마이너리그에서 재활 경기를 갖는다. 하지만 투-타를 겸업 중인 오타니는 마이너 재활 경기 대신 라이브 피칭 이후 선발 등판으로 넘어갈 가능성이 높다. 다저스는 지난해 오타니의 투수 복귀 과정에서 불펜 이후 세 차례 라이브 피칭을 가진 뒤, 실전에서 이닝을 늘려가는 방법을 택했다.

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변수는 시즌 일정이다. 오타니가 아무리 빨리 투구 프로세스를 마친다고 해도, 9월 이후 복귀가 유력하다. 내셔널리그 서부지구 선두를 달리고 있는 다저스는 가을야구행이 유력하다. 지난해에는 정규 시즌 중반부터 오타니의 이닝 수를 늘려갈 수 있었으나, 올해는 그럴 만한 시간적 여유가 없다.

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현재 다저스 선발진에는 태릭 스쿠벌, 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 저스틴 로블레스키, 에릭 라우어가 있다. 여기에 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 복귀를 준비 중이다. 선발진이 이미 포화상태인 가운데, 포스트시즌에서 불펜 역할을 맡아줄 선수가 누가 될 지에 관심이 쏠리고 있다. 올 시즌 14차례 선발 등판에서 8승2패, 평균자책점 1.79였던 오타니가 복귀에 성공한다면, 그 역할을 맡을 가능성도 엿보인다. 월드시리즈 3연패에 도전하는 다저스에겐 가장 강력하고 확실한 카드가 될 수 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com