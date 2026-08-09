"이정후, SF 최고의 콘택트 히터" 인정 받았다…그런데 리드오프 배치는 '그닥'이라고?

이정후. AFP연합뉴스

이정후. Andrew Dieb-Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] '맞지 않은 옷일 수 있다.'

Advertisement

미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 소식을 주로 다루는 매체 '어라운드 포그혼'은 9일(이하 한국시각) '샌프란시스코가 루이스 아라에즈를 트레이드한 이후 거포 유망주 브라이스 엘드리지를 파격적인 미래의 리드오프 낙점 후보로 시험하고 있다'고 전했다.

샌프란시스코는 그동안 리드오프로 기용하던 아라에즈를 필라델피아 필리스로 트레이드했다. 아라에즈는 3차례 타격왕을 차지했던 리그 최고의 교타자다.

매체는 '팬들이 아끼던 아라에즈가 떠난 뒤 누가 1번 타자 공백을 메울지 관심이 쏠렸다. 토니 바이텔로 감독이 시즌 초반 살짝 귀띔했던 거포 엘드리지의 리드오프 기용이 현실화되고 있다'고 전했다. 엘드리지는 지난해 빅리그에 데뷔해 올 시즌 11개의 홈런을 치고 있다.

Advertisement

매체는 '엘리트 콘택트 히터였던 아라에즈가 떠난 후 현재 팀 내에서 가장 높은 0.347의 출루율을 기록 중인 선수가 바로 엘드리지'라며 '아라에즈가 까다로운 콘택트로 안타를 생산해 냈다면 엘드리지는 안타 못지않게 가치 있는 볼넷을 대거 골라내며 출루 능력을 뽐내고 있다'고 설명했다.

브라이스 엘드리지. Denny Medley-Imagn Images연합뉴스

Advertisement

엘드리지는 올 시즌 팀 내에서 라파엘 데버스(48개) 다음으로 많은 38개의 볼넷을 기록하고 있다.

'반쪽 타자'도 아니다. 매체는 '샌프란시스코가 우완 선발에는 엘드리지를, 좌완 선발에는 다른 타자를 기용하는 플래툰 시스템을 쓸 수도 있겠다. 그러나 흥미롭게도 엘드리지는 좌투수 상대 성적(타율 0.264/출루율 0.329/장타율 0.417)이 우투수 상대(타율 0.247/출루율 0.353/장타율 0.441)보다 일부 지표에서 오히려 더 뛰어나다'고 짚었다.

Advertisement

매체는 '오타니 쇼헤이나 카일 슈와버가 1번으로 나서는 시대에서 엘드리지와 같은 장타력을 갖춘 위협적인 타자가 1번 타자로 중용되는 건 유례없는 일이 아니다'라고 설명했다.

이정후. AP연합뉴스

Advertisement

이정후 역시 샌프란시스코의 리드오프 고려 대상이었다. 매체는 '팀 최고의 콘택트 히터인 이정후가 당연히 리드오프를 맡아야 한다는 시선도 있다'고 했다.

그러나 이정후는 1번 자리에서 다소 고전한 바 있다. 매체는 '올 시즌 1번 타자로 나선 16경기 성적은 타율 0.265/출루율 0.296/장타율 0.382에 그치고 있다'며 '커리어 통산 리드오프 성적 역시 4번 타순을 제외하면 가장 부진하다. 구단이 기대했던 주전 1번 타자 자리가 이정후에게는 옷이 맞지 않는 옷일 수 있다'고 바라봤다.

매체는 '샌프란시스코는 이미 가을야구 진출이 좌절된 시점이다. 남은 몇 달은 코칭스태프가 시즌 초반 엄두도 내지 못했던 기발한 시도를 하기에 가장 완벽한 시기'라며 '엘드리지의 1번 타자 실험이 단순한 해프닝으로 끝나더라도 상관없다. 한때 투타 겸업 유망주였던 그가 마운드에 오르는 이색적인 광경을 보는 것도 팬들에게는 또 다른 즐거움이 될 수 있다'고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com