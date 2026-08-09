'KIA 출신' 맞대결은 이겼지만…1위팀 쫓겨난 투수, 美 복귀전도 망쳤다

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 사우어. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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[스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈에서 방출된 맷 사우어가 미국 복귀전에서 아쉬움을 남기고 마운드를 내려왔다.

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라스베이거스 에비에이터스(오클랜드 애슬레틱스 산하 트리플A) 소속으로 뛰고 있는 사우어는 9일(이하 한국시간) 라스베이거스 볼파크에서 열린 타코마 레이니어스(시애틀 매리너스 산하 트리플A)와의 홈경기에 선발 등판해 2이닝 2안타 2사사구 1실점을 기록했다.

첫 타자부터 사구가 나왔다. 선두타자 라이언 블리스에게 몸 맞는 공이 나왔고, 도루로 2루까지 내줬다. 이후 볼넷과 더블스틸로 무사 2,3루 위기에 놓였다. 결국 희생플라이로 첫 실점.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 1회초 선제 솔로홈런 날린 KIA 위즈덤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.08.28/

KIA 타이거즈에서 활약했던 패트릭 위즈덤과의 승부가 이어졌다. 위즈덤은 지난해 KIA 소속으로 뛰면서 35개의 홈런을 때려냈다. 그러나 타율이 2할3푼6리에 머무르면서 재계약에 실패했고, 시애틀과 마이너리그 계약을 했다.

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사우어는 위즈덤과 몸쪽 승부를 펼쳤다. 초구 몸쪽 패스트볼이 파울이 된 가운데 2구 째 싱커를 몸쪽으로 더 붙였다. 위즈덤의 방망이가 나왔지만 좌익수 뜬공이 됐다. 사우어는 라자로 몬테스를 2루수 땅볼로 돌려세워 첫 이닝을 끝냈다.

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2회에는 1사 후 수비 실책이 나왔다. 후속 마일스 매스트로보니에게 안타를 맞아 1,3루가 됐지만, 병살타를 이끌어내면서 실점을 하지 않았다.

3회초 선두타자 블리스에게 2루타를 맞은 사우어는 결국 제이크 갈랜드에게 마운드를 넘기면서 경기를 마쳤다. 갈랜드는 실점없이 3회를 끝냈다.

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라스베이거스는 2대4로 패배했고, 사우어는 패전투수가 됐다.

28일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 경기, KT 선발투수 사우어가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

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사우어는 올 시즌을 앞두고 KT와 총액 95만 달러(약 13억원)에 계약했다. 최고 150㎞ 중반대의 빠른 공과 함께 커터, 싱커, 슬라이더, 스플리터 등 다양한 구종을 구사하는 투수로 소개됐다.

나도현 KT 단장은 "사우어는 선발 경험이 풍부한 구위형 투수로, 강한 직구와 다양한 구종을 앞세워 선발진에서 중심을 잡아줄 것"이라고 활약을 기대했다.

구위는 뛰어났지만, 안정감이 부족했다. 18경기에서 7승5패 평균자책점 4.88로 부진했다. 특히 26일 롯데전에서는 3이닝 10안타(1홈런) 5볼넷 3탈삼진 8실점으로 무너졌다. 이 경기는 사우어의 KBO리그 마지막 등판이 됐다. 결국 사우어는 지난달 30일 웨이버 공시됐다. 이강철 KT 감독은 "구위를 두고 보면 정말 아깝다"라며 "본인도 (왜 부진한지) 이해가 안 된다고 하더라"고 안타까워하기도 했다.

KT는 사우어가 나간 가운데 6연승을 달리면서 1위로 올라섰다.

KT는 사우어가 나간 자리에 새 외국인투수로 데이비스 대니엘을 영입하면서 막판 순위 싸움 승부수를 띄웠다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com