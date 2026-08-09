'미국 노경은' 아직도 선발 뛰어? 진짜 '매드 맥스'다 → KKKK 추가해 역대 탈삼진 단독 10위 등극

Aug 8, 2026; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Toronto Blue Jays pitcher Max Scherzer (31) throws a pitch against the Philadelphia Phillies during the sixth inning at Citizens Bank Park. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - AUGUST 08: Max Scherzer #31 of the Toronto Blue Jays pitches during the second inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park on August 8, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Isaiah Vazquez/Getty Images/AFP (Photo by Isaiah Vazquez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aug 8, 2026; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Toronto Blue Jays pitcher Max Scherzer (31) throws a pitch against the Philadelphia Phillies during the sixth inning at Citizens Bank Park. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] '매드 맥스' 맥스 슈어저(토론토 블루제이스)가 메이저리그 통산 탈삼진 단독 10위에 등극했다. 슈어저는 KBO리그 최고령 투수 노경은(SSG 랜더스)과 같은 1984년 생이다.

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슈어저는 9일(한국시각) 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 열린 필라델피아 필리스와 경기에 선발 등판했다.

슈어저는 5⅔이닝 4탈삼진 2실점을 기록했다. 승패 없이 물러났지만 토론토는 7대5로 이겼다. 슈어저는 올 시즌 9경기 36이닝 1승 4패 평균자책점 7.25를 기록했다.

슈어저는 6회말 카일 슈와버에게 삼진을 빼앗았다. 이날 경기 네 번째 탈삼진. 통산 3516K를 쌓았다. TOP10의 이름표가 바뀌었다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '슈어저가 윌터 존슨을 제치고 메이저리그 역대 최다 탈삼진 10위에 등극했다. 존슨은 1936년 명예의 전당 초대 헌액자다. 존슨은 1907년부터 1927년까지 워싱턴에서 뛰면서 탈삼진 3515개를 기록했다'고 설명했다.

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슈어저는 "정말 대단한 선수들이 많다. 나도 그 대열에 합류하게 되어 정말 특별한 기분"이라고 기뻐했다.

MLB닷컴은 '이 기록은 슈어저의 명예의 전당 입성을 확정짓는 중요한 지표'라고 높이 평가했다.

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슈어저는 지난해 탈삼진 82개를 기록했다. 올해는 27개로 줄어들었다. 1년 더 기량을 유지할 수 있다고 가정하면 7위와 6위까지도 가시권이다.

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9위는 게일로드 페리(3534개) 8위 저스틴 벌랜더(3554개) 7위 돈 서튼(3574개) 6위 톰 시버(3640개) 5위 버트 브라일레븐(3701개)이다.

슈어저는 "이기고 싶다는 마음이 가장 중요했다. 나는 건강하기만 하다면 마운드에 올라가 아웃을 잡고 경쟁하고 승리하기 위해 싸우고 싶다. 내가 그렇게 노력할 수 있다는 믿음을 한 번도 잃은 적이 없다. 아무도 나를 동정하지 않으니 이겨내고 나가서 경쟁해야 한다"고 투지를 불태웠다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com