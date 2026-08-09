"'너무 덥다' 몇번이나 얘기했는데…" 뒤늦은 '폭염취소' 주간, LG 캡틴의 섭섭함 가득 진심 "선수들 의견은 왜 귀담아듣지 않나" [인터뷰]

인터뷰에 응한 LG 박해민. 김영록 기자

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 볼넷 출루한 LG 박해민. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "선수들이 먼저 '진짜 덥다, 힘들다' 얘기했지 않나. 막상 그라운드에서 뛰는 건 선수들인데, 항상 우리 의견은 뒷전인 것 같다."

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LG 트윈스 캡틴 박해민이 KBO를 향해 속상한 진심을 전했다.

KBO리그는 갑작스런 '여름방학'을 보내고 있는 상황. 8월 둘째주 열릴 예정이던 전경기가 취소됐다. 폭염 중대경보가 거듭된 데다, 4일 야구장을 찾은 관중이 쓰러져 심정지 위기를 맞는 일이 겹치면서 벌어진 일이다. 그것도 '1도' 차이로 경기가 정상 진행된 인천 LG 트윈스-SSG 랜더스 경기였다.

공교롭게도 이번주 취소가 발표된 직후 날씨가 한결 서늘해졌다. 오후 6시 기준 섭씨 30도 아래로 기온이 떨어진 날이 대부분이다.

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야구계에서는 이번 KBO의 결정에 대해 "날씨가 그만큼 더웠던 것도 사실이고, 현장에서 쓰러진 팬이 나온 이상 어쩔 수 없다"는 시선이 일반적이다. 다만 일각에서는 "늦은 타이밍에 나온 보여주기 행정"이란 비판도 적지 않다. 하루에 야구장을 찾는 팬이 2만명이 넘는데, 1~2명의 팬이 쓰러진 일이 너무 확대해석됐다는 것. 정규시즌 경기를 치르는 KBO의 잘못이라고 보긴 어렵지 않느냐는 주장이다.

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결과적으로 7월말 경기부터 폭염 중대경보가 내려지고, 현장에서 온열질환에 시달리는 선수와 팬들이 쏟아졌는데, KBO의 결정은 너무 늦었다는 비판을 피할 수 없다. 9일 잠실에서 만난 박해민은 이에 대한 아쉬움을 토로했다.

"올해가 가장 덥고 습했는지까진 잘 모르겠다. 다만 지난주, 지지난주 남부지방은 정말 너무 더웠고, 힘들어하는 선수들이 많았다. 김태형 (롯데 자이언츠)감독님이나 박진만 (삼성 라이온즈)감독님이 강하게 비판하신 것도 생각이 난다. 문제가 생기면 아무래도 현장에서 먼저 느끼기 마련인데, 그때 얘기를 좀 들어줬다면…꼭 무슨 일이 터지고 난 뒤에, 사실 (1주일 쉬는 건)선수들의 의견도 아니고, 뒤늦게 이런 조치가 내려진다는 게 아쉽다. 어떤 일이 있을 때마다 선수들의 의견은 항상 뒷전 아닌가."

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인천에서 팬이 쓰러졌을 때 가장 놀란 건 그라운드에서 뛰던 선수들이었다. 박해민은 "그날 우리 선수들도 많이 놀랐다. 시즌 초에도 이런 일이 있었는데(또 벌어졌다)…야구장에서 자꾸 이런 일이 벌어진다는게 안타깝다"고 속상함을 토로했다.

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 2사 2루 박해민이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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박해민은 2012년 삼성 라이온즈에 신고선수로 입단하며 프로 커리어를 시작했다. 삼성은 이후 3년 연속 한국시리즈 우승을 차지했고, 4년차에 정규시즌 우승 후 한국시리즈 우승에 실패했다. 2022년부터 LG에 몸담은 박해민은 4년간 2번의 우승을 만들어냈고, 올해 5번째 시즌을 보내고 있다.

"사실 요즘은 샐러리캡이 있어서…우승하면 팀 전체적으로 몸값은 올라가기 마련이고, 그러다보면 FA에서 누수가 생길 수밖에 없다. 그러다보니 연속 우승이 점점 어려워지는 것 같다."

다만 후반기 3승1무12패, 10개 구단 중 꼴찌로 추락하던 LG 입장에선 한숨을 돌릴 수 있는 상황. 박해민은 "우리 입장에선 반전을 만드는데 도움이 될 것 같다. 흐름을 한번 멈추고 재정비를 할 수 있는 기회가 됐다"고 돌아봤다.

베테랑들이 솔선수범해서 분위기를 끌어올리고자 애쓰고 있는 LG다. 오지환이나 임찬규, 박동원 등이 각자 자신의 분야에서 목소리를 높이고 있다. 경기전 미팅은 보통 박해민이 주재하는데, 팀이 잘 풀리지 않자 평소 조용한 타입인 장현식이나 홍창기가 '오늘은 제가 한번 해보겠다'며 나서서 진행하기도 했다고.

후반기 들어 박해민 개인의 성적은 나쁘지 않았다. 타율 3할2푼7리에 OPS(출루율+장타율) 0.886을 기록했다. 팀내 타율 1위였고, 오스틴-문정빈과 더불어 팀 타선을 이끄는 축이었다.

'도루'하면 박해민인데, 올시즌은 평소보다 실패가 잦다. 약 73%(27/37)의 성공률을 기록중이다. 지난해에는 77.7%(49/64), 2024년에는 76.8%(43/56)였다.

"사실 분위기를 바꿔야한다는 마음에 최근 너무 무리한 경기도 있었다. 인정한다. '다음 타자 오스틴, 문정빈인데'라는 생각도 했지만, 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않으니까…뭔가 해야한다는 압박감에 움직인 게 실패가 늘어났다는 생각도 든다."

박해민은 "말 꺼내기가 정말 조심스럽다. 만약 내 성적까지 안 좋았다면 이야기를 하기도 어려웠을 거다. 반대로 지금 내 성적이 괜찮다보니 다른 사람들이 보기에 너무 편하게 얘기하는 것 아닌가 싶을수도 있다. 정말 고민을 거듭하던 시점에 베테랑들이 좋은 이야기를 번갈아 나서서 해줘서 고맙다."

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1루 박해민이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

박해민은 올시즌 타율 2할9푼6리로 2016년 이후 10년만의 3할 타율에 도전중이다. 그는 "시즌초에 부산 갔을 때 롯데 (빅터)레이예스 선수와 조금 이야기를 나눈게 도움이 됐고, 또 잘 치는 선수들 영상도 많이 찾아보면서 조금씩 변화를 줬다"면서 "2스트라이크 이후에는 레그킥을 하기보단 토탭에 가깝게 치면서 인플레이타구를 만드는데 집중했다"고 덧붙였다.

"매년 가을야구를 갈 수 있는 팀 입장에선 144경기가 끝났을 때 최종 순위가 가장 중요하다. 지금 우리가 3위까지 내려앉았고, 밑에서 치고 올라오고 있지만, 지금이 최종 순위는 아니다. 이 휴식기를 잘 활용해서 위로 다시 치고 올라갈 수 있는 힘을 만들어야한다."

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com