'선수 생명 끝났다 했는데' 대반전! '와투와' 에이스 기적의 컴백 "합의 마쳤다"

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스의 '와이어 투 와이어' 우승을 이끌었던 '에이스' 윌머 폰트가 다시 아시아리그에 복귀한다. 선수 생명이 끝났다는 평가까지 받았지만, 기적적인 재기에 성공했다.

Advertisement

8일 대만 매체 'TSNA'는 "타이강 호크스가 36세 베네수엘라 출신 우완 투수 폰트와 계약 합의를 마쳤다"고 보도했다.

타이강은 현재 플레이오프 진출을 위해 치열한 순위 싸움을 펼치고 있는데, 타이강 류둥양 단장은 8일 경기전 'TSNA'와의 인터뷰에서 "외국인 투수 영입에 합의했으며, 해당 투수는 7~10일 내로 대만에 도착할 예정"이라고 밝혔다. 류 단장은 "아시아 프로야구 경험이 있으며, 지난해에도 좋은 평가를 받았던 투수다. 스카우트팀이 올해도 그를 추천했고, 협의 끝에 입단에 합의했다"고만 밝혔다.

구체적인 선수의 이름은 공개하지 않았으나, 대만 매체들의 보도에 따르면 그 선수는 바로 폰트다.

Advertisement

KBO리그 팬들에게도 익숙한 이름이다. 1990년생 우완 투수인 폰트는 지난 2021년과 2022시즌 SSG에서 뛰었던 투수다. 특히 2022시즌에는 28경기에서 13승6패 평균자책점 2.69의 성적으로 SSG의 와이어 투 와이어 우승을 이끌었던 '에이스'였다. 당시 폰트라는 확실한 1선발이 있었던 SSG는 불펜이 다소 불안한 상황에서도 막강한 선발진을 앞세워 정규 시즌을 개막부터 폐막까지 1위로 마쳤고, 한국시리즈에서도 키움 히어로즈를 꺾고 우승을 차지했다. '와이어 투 와이어' 우승은 40년이 넘는 KBO리그 역사상 SSG가 유일하다.

2022년 한국시리즈 6차전에서 호투를 펼친 후 팬들에게 인사하는 윌머 폰트. 스포츠조선DB

Advertisement

다만 폰트는 이후 SSG와의 재계약 합의를 하지 못했고, 미국 마이너리그로 떠났으나 심각한 어깨 부상으로 사실상 선수 인생이 끝났다는 평가까지 들렸다. 마이너리그에서도 제대로 뛰지 못했던 그는 2024시즌까지도 거의 커리어를 이어가지 못했고, 재활에 매진하는듯 보였다.

그러다 지난해부터 멕시코리그에서 다시 커리어를 이어간 폰트는 올 시즌 19경기에 선발 등판해 88이닝 동안 8승4패 평균자책점 4.91의 성적을 기록 중이다. 사실상 은퇴 수순을 걷는듯 했던 폰트가 끝까지 포기하지 않고 재기에 성공했고, 한국이 아닌 대만으로 아시아리그 복귀를 한다는 것에 큰 의의가 있다. 공교롭게도 현재 대만리그에는 SSG에서 우승을 함께했던 숀 모리만도가 수년째 뛰고 있다.

Advertisement

'ET투데이'는 "폰트가 순조롭게 서류 절차를 마치면 10일내로 대만에 입국할 예정이다. 입국하면 폰트는 먼저 2군 경기에서 감각을 되찾은 후 외국인 선수 등록 마감일인 8월 31일 전에 1군 엔트리 등록을 할 것으로 보인다. 또 타이강 코칭스태프는 현재 외국인 선수 3명(투수 3명, 야수 1명)이 등록돼있는데 폰트가 대만에 들어와서 보여주는 퍼포먼스에 따라 최종 외국인 선수 명단을 결정할 예정"이라고 밝혔다.

Advertisement

대만리그는 외국인 선수를 최대 4명 보유하고, 3명까지 1군 엔트리에 등록할 수 있는데 폰트가 기존 선수들보다 위력적인 모습을 보여준다면, 다른 선수 한명이 2군에 내려가거나 방출될 가능성이 있다. 현재 타이강에는 삼성 라이온즈 출신인 데이비드 뷰캐넌이 뛰고있어 폰트와 실질적 라이벌 구도를 형성할 것으로 보인다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com