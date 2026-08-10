"ATL, 유격수 바꿔야" 그런데 김하성은 당장 빼라니…경쟁자 흔들려도 설 자리 없는 운명

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[스포츠조선 박상경 기자] '애틀랜타 브레이브스가 유격수를 바꿔야 할 때가 온 건가.'

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애틀랜타 소식을 전하는 스포츠토크ATL은 9일(한국시각) 이런 제하의 기사를 냈다. 지난 달 초 김하성이 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 유격수 자리를 지켰던 짐 자비스의 페이스가 최근 떨어지고 있는 상황에서 변화가 필요하다는 지적이다. 마침 애틀랜타는 IL 재활 경기 일정을 마친 김하성을 콜업했다.

그런데 스포츠토크ATL이 지적한 새 유격수는 따로 있었다. 바로 김하성이 오른손 중지 수술로 빠져 있던 시즌 초반 유격수로 기용됐던 마우리시오 두반이다. 내-외야를 모두 맡을 수 있는 유틸리티인 두반은 로날드 아쿠냐 주니어가 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다쳐 IL에 등재된 기간 외야를 지켰다. 하지만 최근 아쿠냐가 복귀하면서 그의 유격수 자리 복귀 가능성이 대두되고 있다.

매체는 '애틀랜타는 지난 5년 동안 주전 유격수를 찾지 못하고 있다. 그나마 다행인 점은 선택지가 있다는 것'이라며 '아쿠냐의 부재 속에 두반이 외야로 이동하면서 자비스가 유격수로 출전할 수 있는 길이 열렸다. 이제 아쿠냐가 복귀했고, 두반은 원래대로 다재다능한 유틸리티 역할로 돌아갔다. 그동안 주전 유격수는 자비스였지만, 이제는 이 결정을 재고해야 할 시점일지도 모른다'고 적었다.

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자비스는 최근 15경기에서 타율 0.186(43타수 8안타)으로 부진하다. 출루율이 0.239에 불과하고, 장타율도 0.233이다. 7월 중반 한때 타율이 3할대였지만, 이후 급격히 페이스가 떨어지고 있다. 플레잉 타임이 쌓이면서 수비 부담이 큰 유격수 자리 문제에 본격적으로 맞닥뜨린 모양새다. 스포츠토크ATL은 '마이너리그 시절부터 수비는 자비스의 큰 강점이었다. 빅리그에서도 이를 잘 살리고 있다. 하지만 최근 타격 면에서 부진한 모습이 보이고 있다'며 '두반을 유격수 자리에 쓴다면 현재 애틀랜타가 내놓을 수 있는 최상의 라인업이 될 것'이라고 전망했다.

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김하성에 대해선 박한 평가를 내렸다. 매체는 '구단은 시즌 내내 아무런 활약을 보여주지 못하고 있는 김하성을 내보내지 않고 있다. 부상으로 올 시즌 27경기 출전에 그쳤고, 타율 0.067에 OPS+가 -30이라는 처참한 성적에 그치고 있다. 이렇게 적은 출전 시간 속에 어떻게 그런 성적이 가능한 지 믿기지 않는다'고 혹평했다. 이어 '김하성은 한방으로 흐름을 바꿀 수 있는 선수가 아니다. 수비도 자비스나 두반에 비해 나은 편이 아니다. 도루를 맡길 만한 선수도 아니다'라며 '김하성이 선발로 나오지 못한다면 그 자리를 훨씬 효율적으로 활용해야 한다. 2000만달러 연봉을 지불한 게 무슨 상관인가'라고 덧붙였다. 또 '김하성이 예전의 기량을 되찾는다면 큰 도움이 될 수도 있겠지만, 그렇지 못한다면 애틀랜타가 그를 방출해야 할 시점이다. 벤치에서 아무런 기여도 못하기 때문'이라고 강조했다. 그러면서 '향후 유격수 경쟁 구도를 지켜보는 건 흥미로울 것이다. 만약 플레이오프가 오늘 시작된다면 두반 외에 다른 선수가 유격수로 출전하는 모습은 상상하기 어렵다. 자비스나 김하성 모두 실력을 증명할 기회가 얼마 남지 않았다'고 마무리 했다.

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김하성은 콜업 후 1경기에 출전한 게 전부다. 이마저도 두 타석에서 무안타에 그치자 경기 중반 교체됐다. 월트 와이스 감독은 이미 자비스를 당분간 주전 유격수로 쓰겠다고 공언한 상태다. 아쿠냐 복귀로 두반이 다시 유격수 자리로 돌아오게 되는 모습을 벤치에서 지켜볼 수밖에 없는 상황이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com