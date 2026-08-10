아쉽다! 둘 다 잘하면 대박인데… 엇갈린 3년→드디어 동반폭발, '1m63 최단신 3할 테이블세터' 눈앞

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회초 삼성 구자욱이 2타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 삼성 김지찬, 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[스포츠조선 정현석 기자]선발 투수들이 가장 긴장되는 1회.

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마운드에 서자마자 한숨부터 나오게 만드는 공포의 최단신 테이블세터가 있다.

신장 1m63, KBO 리그 최단신 수식어를 공유하는 삼성 라이온즈의 김지찬과 김성윤 듀오다.

장신 외국인 투수들이 이들을 상대할 때면 그 고충은 배가 된다. 신장에 따라 좁아진 S존 타깃에 영점 조절을 하느라 진땀을 빼기 일쑤.

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땀 흘리며 최단신 듀오를 번갈아 상대하고 나면, 1m90에 육박하는 장신 타자 구자욱과 르윈 디아즈 등이 등장한다. 선발 투수들의 스트레스는 극에 달한다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회초 삼성 구자욱이 2타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 삼성 김지찬, 김성윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

지난 3년, 하나 잘하면 하나 못하는 지루했던 시소게임

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리그에서 가장 공포스러운 테이블세터지만 올시즌 동반활약까지 과정은 순탄치 않았다. 지난 3년간 두 사람의 엇갈린 명암은 마치 시소게임과도 같았다.

2023년 김성윤이 데뷔 첫 포텐을 터뜨리며 억대 연봉 꿈을 이뤘지만, 2024년 부상과 슬럼프로 주춤했다. 반면 김지찬은 2024시즌 데뷔 첫 3할 타율(0.316)과 42도루를 기록하며 연봉이 1억 6000만 원에서 2억 8000만 원으로 수직 상승했다. 반면 김성윤은 1억 원에서 7000만 원으로 생애 첫 억대 연봉을 반납하는 아픔을 겪었다.

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절치부심 2025 시즌을 앞둔 김성윤에게 삼성 이종욱 코치는 "올 시즌 홈런 5개 이상 치면 벌금"이라는 이색 공약을 주문했다. 뜬공 대신 장기인 빠른 발을 활용할 수 있는 땅볼과 라인드라이브 타구 생산에 집중할 것 당부한 셈. 자신의 최대 강점을 정확히 파악하고 타격 메커니즘을 수정한 김성윤의 타율은 폭발적으로 상승했다.

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리그 타율 3위(0.331)와 출루율 2위(0.419)라는 맹활약을 펼쳤다. 몸값도 1억3000만원 수직 상승한 연봉 2억 원대에 안착했다. 반면, 김지찬은 햄스트링 부상으로 90경기 출전에 그치며 타율 0.281로 주춤했다. 연봉은 2억 3000만 원으로 삭감됐다.

29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 7회 롯데 전민재의 타구를 잡아내고 있는 삼성 김지찬 중견수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.29/

KBO 역사상 첫 '동반 3할 최단신 테이블세터' 탄생 눈앞

지난 3년간 번갈아 웃고 울었던 두 선수. 2026시즌 마침내 같은 궤도에서 시너지를 내며 우승을 향한 동반활약을 펼치고 있다.

김지찬이 건강하게 돌아와 타율 0.333, 18도루, 0.428의 출루율, 0.407의 득점권타율로 리드오프 역할을 완벽히 수행하고 있다. 2번 김성윤 역시 0.309의 타율, 16도루, 0.411의 장타율, 0.350의 득점권타율, 16도루를 기록하며 공포의 테이블세터를 완성했다.

정교한 타격과 출루시 상대 내야를 혼비백산하게 하는 폭발적 스피드가 전부가 아니다.

중견수 김지찬과 우익수 김성윤은 수비 공헌도도 최강이다.

김지찬은 외야수 변신 3년 만에 리그 최고 중견수로 거듭났다. 아시안게임 대표팀에 뽑힐 정도다. 엄청난 빠른 발과 빠른 타구판단으로 드넓은 수비 범위를 자랑한다.

김성윤 역시 빠른 발과 과감한 슬라이딩 캐치에 엄청나게 강하고 정교한 어깨로 7개의 보살을 기록하며 최정상급 강견 외야수로 상대 주자를 공포에 떨게 하고 있다.

1m63이라는 작은 신장의 한계를 폭발적인 스피드와 정교함으로 극복하며 KBO 리그에서 가장 까다로운 테이블세터 조합을 구축한 김지찬과 김성윤.

지난 3년간 엇갈렸던 활약을 뒤로 하고, 올해는 사상 첫 '동반 3할'이라는 금빛 이정표를 향해 폭주하고 있다. 달성 가능성이 매우 높다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com