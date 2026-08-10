배지환 인생역전! 메츠 방출 → 밀워키 깜짝 계약…롱런 위해선 반드시 '이것' 풀어야 한다

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[스포츠조선 박상경 기자] 뉴욕 메츠에서 방출된 배지환이 밀워키 브루어스와 깜짝 계약해 곧바로 빅리그 복귀전을 치렀다.

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배지환은 10일(한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸패밀리필드에서 펼쳐진 미네소타 트윈스전에서 3-3 동점이던 7회초 브랜든 로크리지의 대수비로 나섰다. 이어진 7회말 1사 주자 없는 가운데 타석에 들어선 배지환은 1루수 앞 번트 안타로 출루에 성공, 올 시즌 빅리그 첫 안타를 만들어냈다. 3-3 상황이 이어지던 9회말 무사 1루에서도 희생번트를 성공시켰다. 밀워키는 연장 10회말 끝내기 득점에 힘입어 4대3으로 이겼다.

올 시즌 메츠와 마이너 계약을 맺은 배지환은 최근 방출됐다. 트리플A 91경기 타율 0.257, 5홈런 32타점을 기록했으나, 빅리그의 문을 두드리기에는 부족한 퍼포먼스였다. 2018년 피츠버그 파이어리츠와 계약, 2022년 빅리그를 처음 밟은 뒤 지난해까지 4시즌 간 뛰었던 그가 과연 어떤 행보를 보일 지에 관심이 쏠렸다. 이 와중에 밀워키가 손을 내밀었다. 배지환과 마이너 계약을 맺은 밀워키는 쿠퍼 프랫을 10일 짜리 부상자 명단(IL)에 올리고 배지환을 콜업해 곧바로 활용했다.

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배지환은 메이저리그에서 5시즌 간 통산 164경기에 출전해 타율 0.225(462타수 104안타) 2홈런 44타점을 기록했다. 출루율 0.295, 장타율 0.294, OPS(출루율+장타율) 0.589다. 아마추어 시절 뛰어난 유격수 재능으로 꼽혔고, 메이저리그 2년차였던 2023년 피츠버그에서 111경기를 뛰며 타율 0.231(334타수 77안타) 2홈런 32타점, 출루율 0.295, 장타율 0.311, OPS 0.607의 커리어 하이 기록을 쓴 바 있다. 그러나 2024년 이후 성장이 정체됐다는 평가 속에 기회가 줄어들기 시작했고, 결국 2025년을 끝으로 피츠버그를 떠났다.

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밀워키가 배지환을 어떻게 활용할 지가 관건이다. 프랫이 IL에 포함된 기간 백업 역할을 맡길 가능성이 높아 보인다. 2023년 피츠버그 시절 24개의 도루를 성공시키며 빠른 발을 입증한 바 있다. 미네소타전과 마찬가지로 경기 후반 대수비 내지 대타, 대주자 역할 등을 수행할 것으로 보인다. 앞서 빅리그 롱런 실패의 원인으로 지적됐던 높은 볼넷 대비 삼진 비율 문제를 어떻게 푸느냐가 생존 여부를 결정 지을 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com