'이럴수가' 무사 1,2루에서 삼진이라니, 이정후 결국 10위까지 밀렸다

타격하는 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2경기 연속 침묵했다. 시즌 타율과 타격 순위도 하락했다.

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이정후는 10일(이하 한국시각) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거즈와의 홈 경기에 2번타자-우익수로 선발 출전했지만 4타수 무안타 2삼진으로 침묵했다.

2회말 첫 타석부터 디트로이트 선발 투수 트로이 멜튼을 상대해 3구 헛스윙 삼진으로 물러난 이정후는 3회 2사 주자 없는 상황을 맞이했으나 2S에서 날린 타구가 중견수 플라이로 잡혔다. 이정후는 이날 멜튼을 상대한 타석에서 계속 스트라이크에 몰리며 카운트 싸움을 불리하게 가져갔다.

6회에도 1아웃 주자 없는 상황에서 다시 우익수 뜬공으로 잡혔고, 8회에는 무사 1,2루 찬스를 맞이했다. 두팀이 1-1로 팽팽한 접전 승부를 펼치고 있는 가운데 이정후가 빅 찬스를 맞이했으나, 결과는 또 삼진이었다. 디트로이트 불펜 요원 드류 소머스를 상대한 이정후는 1B2S에서 몸쪽 싱커에 헛스윙을 하면서 허망하게 진루타를 기록하지 못하고 물러났다. 샌프란시스코는 이정후 다음 타자인 윌리 아다메스가 볼넷으로 걸어나갔으나 라파엘 데버스의 병살타가 터지면서 무사 1,2루에서 무득점에 그쳤다.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - AUGUST 07: Jung Hoo Lee #51 and Osleivis Basabe #39 of the San Francisco Giants field a ball hit by Kevin McGonigle #7 of the Detroit Tigers in the first inning at Oracle Park on August 07, 2026 in San Francisco, California. Ezra Shaw/Getty Images/AFP 연합뉴스

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승부는 연장까지 접어들었다. 그러나 디트로이트가 10회초 승부치기에서 대만 출신 타자 리하오위의 적시타로 1점을 냈고, 이후 맥스 클라크의 땅볼때 3루주자 리하오위가 득점하면서 3-1로 달아났다. 샌프란시스코는 마지막 10회말 승부치기 찬스에서 버디 케네디-크리스티안 코스-브라이스 엘드리지까지 3타자 연속 삼진을 당하면서 무기력하게 1대3 패배를 확정지었다.

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이정후는 최근 2경기 연속 무안타로 침묵했다. 지난 8일 디트로이트전에서는 3타수 1안타 2타점으로 활약했으나, 이어진 9일과 10일 경기에서 각각 3타수 무안타, 4타수 무안타에 그쳤다. 시즌 타율은 지난 3일 3할6푼까지 다시 올랐다가 최근 2경기 무안타로 2할9푼8리까지 하락했다. MLB 전체 타격 순위도 10위까지 밀려난 상태다.

타격왕 경쟁에서는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈가 3할2푼5리로 1위를 유지하고 있는 가운데, 필라델피아 필리스로 트레이드 된 이정후의 전 동료 루이스 아라에즈(0.320)가 2위에 올라있다. 마이애미 말린스 오토 로페즈(0.318)는 3위로 밀려나있는 상태다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com