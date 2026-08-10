LAD 7연패 끊더니 또 졌다! 선발 로블레스키 3자책에 실책까지…'오타니는 4타수 무안타' 2-4패

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이가 침묵했고, 선발 투수 저스틴 로블레스키마저 무너지면서 LA 다저스가 패배했다.

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다저스는 10일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 2-4로 졌다. 전날 7연패를 끊어낸 다저스는 하루 만에 또다시 패배를 기록하면서 부진한 모습이다.

다저스의 선발 투수로 로블레스키가 마운드에 올랐다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자), 앤디 파헤스(중견수), 프레디 프리먼(1루수), 토미 에드먼(2루수), 무키 베츠(유격수), 카일 커터(우익수), 테오스카 에르난데스(3루수), 벤 로트버트(포수)가 섰다.

로이터연합뉴스

선취점을 뽑아낸 것은 애리조나였다. 1회말 2사 1루 상황 케텔 마르테가 투런포를 쏘아 올렸다. 여기에 더해 로블레스키가 상대의 희생번트를 제대로 처리하지 못하면서 또다시 실점했다. 이어 가브리엘 모레노의 적시 2루타가 나오면서 점수차는 4-0까지 벌어졌다.

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다저스는 3회초 반격에 나섰다. 에르난데스와 로트버트의 연속 안타가 터졌다. 1사 주자 1·2루가 상황에서 오타니가 등장했지만, 삼진으로 물러나고 말았다. 그러나 파헤스가 좌중간에 2루타를 터뜨리면서 2루에 있던 에르난데스가 홈베이스를 밟았다. 추가 득점은 나오지 않았다.

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다저스는 6회초 한 점 더 따라붙었다. 터커가 우익선상에 3루타를 때려내면서 1루 주자 프리먼이 홈으로 들어왔다. 그러나 다저스는 더이상 추격하지 못했고, 애리조나의 4-2 승리로 경기가 끝이 났다.

Los Angeles Dodgers pitcher Justin Wrobleski throws against the Arizona Diamondbacks in the first inning of a baseball game, Sunday, Aug 9, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

이날 다저스의 패배 원인은 선발 로블레스키의 부진이었다. 그는 3⅓이닝 동안 6피안타 3자책 3볼넷으로 부진했다. 76구만을 던지고 강판됐다. 상대 번트 과정에서의 실책도 뼈아팠다.

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'에이스' 오타니도 컨디션이 좋지 못했다. 4타수 무안타 2삼진을 기록하면서 팀의 공격에 전혀 도움이 되지 못했다. 시즌 타율은 0.292까지 떨어졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com