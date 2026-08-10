KIA 출신 라우어, 이 정도 인정 받을 줄이야…로버츠 "남겨줘서 고마워" WS 3연패 다저스 잔류 확정!

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[스포츠조선 박상경 기자] 이 정도의 인정을 받을 줄이야.

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LA 다저스의 데이브 로버츠 감독이 에릭 라우어와 알렉스 콜을 트레이드 하지 않은 프런트 오피스에 감사를 전했다. 로버츠 감독은 10일(한국시각) 스포츠넷LA와의 인터뷰에서 "프런트에 진심으로 감사와 존경을 표하고 싶다"고 말했다.

라우어는 지난 5월 다저스 합류 후 10경기 5승1패, 평균자책점 3.72다. 콜은 65경기 타율 0.246(122타수 30안타) 1홈런 16타점, 출루율 0.356, 장타율 0.320, OPS(출루율+장타율) 0.676이다. 토론토 블루제이스 시절 오프너 기용에 항명했다가 현금 트레이드된 라우어나, 백업 전력으로 꼽혔던 콜 모두 쏠쏠한 활약을 하고 있다는 평가를 받고 있다.

하지만 지난 4일 트레이드 마감일까지 두 선수의 입지는 불안했다. 다저스의 탄탄한 뎁스 때문. 라우어는 태릭 스쿠벌이 트레이드로 합류한 가운데 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 부상 복귀하면 선발 로테이션 유지 여부를 장담하기 어려웠다. 콜은 외야 로테이션 기용을 이어가고 있지만, 계륵 같은 존재라는 꼬리표가 뒤따랐다. 다저스가 두 선수를 트레이드하고 즉시 전력감을 수혈해 월드시리즈 3연패 목표에 한 걸음 더 나아가는 선택을 할 것이라는 전망이 이어졌다.

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불안감을 느낄 수밖에 없는 상황이었다. 라우어는 미국 현지 매체 인터뷰에서 트레이드설에 대해 "아내가 정말 싫어한다"며 다저스에 남고 싶다는 열망을 드러낸 바 있다. 다저스는 두 선수를 트레이드 카드로 활용하지 않은 채 시장에서 철수했다. 이에 대해 로버츠 감독은 "두 선수 모두 진심으로 이 팀에 남고 싶어 했다"며 "프런트는 선수들과 끊임없이 소통했고, 그들의 의도를 완전히 이해하고 있었다"고 말했다.

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2024년 KBO리그 후반기 KIA 타이거즈 대체 선수로 합류한 라우어는 정규시즌 및 한국시리즈에서 활약한 뒤 토론토와 마이너 계약을 맺었다. 지난해 대체 선발 기회를 잘 살리면서 9승2패, 평균자책점 3.19의 호성적을 기록했고, 이를 계기로 월드시리즈 무대를 밟는 성과도 올렸다. 올 시즌 토론토 선발진 합류 후 부진한 모습을 보였지만, 다저스 트레이드 후 완벽하게 달라진 모습을 선보였다.

다만 라우어가 선발 로테이션을 계속 이어갈지는 미지수다. 다저스는 스쿠벌 외에도 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 저스틴 로블레스키 등 쟁쟁한 투수들이 버티고 있다. 스넬과 글래스나우 외에도 무릎 통증으로 투구를 잠정 중단한 오타니 쇼헤이 역시 포스트시즌 복귀 가능성이 점쳐지고 있다. 선발진 재편이 불가피한 상황 속에서 라우어는 불펜으로 이동할 가능성이 유력히 점쳐지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com