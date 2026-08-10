하이브리드 투수가 뭐지? ATL 세일 경기 시작 전 황당한 퇴장, "내가 그런 투수라고요? 처음 듣는데"

애틀랜타 브레이브스 크리스 세일과 월트 와이스 감독이 지난 9일((한국시각) 뉴욕 양키스와의 원정경기에서 5회 도중 보크를 선언한 댄 버젤 구심에 항의하고 있다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그에는 '하이브리드 투수(hybrid pitcher)'에 관한 규정이 있다. 투구판을 밟을 때 두 발의 방향과 위치가 와인드업(wind-up) 포지션과 셋(set) 포지션 모두 같을 때 하이브리드라고 말한다.

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하이브리드 투수는 주자가 3루에 있는 경우 타자가 타석에 들어설 때 어떤 투구폼으로 던질 지 구심에게 알려야 한다. 즉 와인드업(wind-up) 포지션과 셋(set) 포지션 중 결정해서 구심에게 명확하게 통보해야 한다는 것이다. 주자가 헷갈리지 않도록 하기 위함이다.

오른손 하이브리드 투수의 경우 투구판에서 축이 되는 발, 즉 오른발(좌투수는 왼발)의 방향을 홈플레이트 기준으로 3루쪽(좌투수는 1루쪽)으로 45도 정도로 틀어놓고 투구를 하는데, 와인드업 포지션이든 셋 포지션이든 이 발의 위치가 같다.

이런 투수는 3루주자에게 헷갈림을 줄 수 있다. 셋포지션이라면 3루주자가 홈 스틸을 하지 않을 것이고, 와인드업 포지션이라면 홈 스틸을 할 수도 있기 때문이다. 하이브리드 투수가 3루주자를 기만할 수 있다는 것이다. 이런 상황에서는 구심에게 어떤 폼으로 던질 지 얘기해야 한다.

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대표적인 투수가 마리아노 리베라와 데이비드 프라이스였다. 이 규정을 '프라이스 룰(Price Rule)이라고 부르는 이유다.

크리스 세일이 9일(한국시각) 양키스전 5회말 투구 때 1사 3루 오스틴 웰스 타석에서 보크 선언을 받을 당시의 장면. 그는 와인드업 포지션, 셋포지션 중 어떤 폼으로 던질 지 댄 머젤 구심에 통보하지 않았다는 이유로 보크를 선언받았다.

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그런데 애틀랜타 브레이브스 좌완 크리스 세일이 하이브리드 투수라는 사실이 처음 알려졌다. 그는 지난 9일(이하 한국시각) 양키스타디움에서 열린 뉴욕 양키스와의 경기에서 2-2로 맞선 5회말 1사 3루서 좌타자 오스틴 웰스 타석에서 보크를 선언받았다. 3루주자 스펜서 존스가 홈을 밟아 애틀랜타가 2-3으로 리드를 허용했다.

댄 머젤 구심은 세일이 하이브리드 투수임에도 웰스에 초구를 던지기 전 어떤 폼으로 던질 지 자신에게 알리지 않았다는 이유를 댔다. 이에 세일은 홈플레이트로 다가가 항의에 나섰고, 월트 와이스 애틀랜타 감독도 뛰쳐 나와 머젤 구심과 언쟁을 벌였다. 결국 와이스 감독은 퇴장당했고, 세일은 그대로 마운드로 돌아가 피칭을 이어가야 했다.

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당시 댄 벨리노 심판조장은 "세일은 규정에 따라 하이브리드 투수로서 어떤 폼을 던질 지 알려야 한다. 전통적인 와인드업과 전통적인 셋업 포지션으로 던지는 전통적인 투수는 그럴 필요가 없지만 하이브리드 투수는 투구판에 놓는 발의 위치만으로는 어떤 유형으로 던질 지 알 수 없기 때문에 (일반적인 투수들과는)다른 기준이 적용된다"고 설명했다.

크리스 세일. AP연합뉴스

크리스 세일이 10일(한국시각) 양키스전을 앞두고 전날 보크 선언을 한 댄 머젤 심판에게 항의를 이어가다 경기 시작 전 퇴장당한 뒤 이야기를 하고 있다. 사진=MLB.com 캡처

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그런데 와이스 감독에 따르면 세일은 자신이 하이브리드 투수라는 걸 지금까지 몰랐다. 와이스 감독은 "세일은 메이저리그 경력 16년 동안 구심에게 어떤 폼으로 던질 지 알린 적이 전혀 없다. 그리고 그런 룰에 관해 들어본 적도 없다"며 "말도 안되는 판정이 나온 것이다. 난 심판의 판정을 항상 존중하지만 그런 판정은 나올 수 없는 것"이라고 불만을 토로했다.

더 황당한 일이 하루가 지난 10일 같은 장소에서 일어났다. 애틀랜타와 양키스의 경기에 앞서 세일이 퇴장을 당한 것이다.

경기 전 애틀랜타의 3루 더그아웃을 지나가는 심판진을 향해 비아냥대면서 불만을 표출했다는 게 이유였다. 전날 구심을 맡았고 이날 3루심에 배정된 머젤 심판이 퇴장 선언을 했다.

와이스 감독은 "세일은 어제부터 황당하다는 입장이었다. 심판들에게 할 말이 많았다"고 했다.

엘리아스 스포츠뷰로에 따르면 세일이 퇴장을 당한 건 커리어 4번째지만, 출전하지 않은 날 퇴장은 처음이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com