157㎞ '쾅!' '허리 통증' 글래스나우, 두 번째 실전도 OK…WS 3연패 도전 다저스가 웃는다

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[스포츠조선 박상경 기자] 타일러 글래스나우(LA 다저스)가 두 번째 재활 등판을 소화했다.

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트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 재활 경기를 소화 중인 글래스나우는 10일(한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티의 아메리카퍼스트스퀘어볼파크에서 펼쳐진 솔트레이크 비즈전에 선발 등판해 2⅔이닝 1안타 1볼넷 2탈삼진 1실점을 기록했다. 총 투구수 47개, 최고 구속은 97.7마일(약 157.2㎞)을 찍었다. 지난 5일 첫 재활 등판에서 2이닝 1안타 무4사구 1탈삼진 무실점을 기록했던 글래스나우는 두 번째 실전을 통해 다저스 복귀를 위한 잰걸음을 이어갔다.

글래스나우는 1회말 2사 3루에서 폭투하면서 실점했다. 하지만 후속 타자를 뜬공 처리하면서 흔들림 없는 모습을 보였다. 2회초 오클라호마시티가 김혜성의 볼넷 등을 묶어 2-1 역전에 성공한 가운데, 글래스나우는 2회말 2사후 볼넷과 도루를 허용했지만, 헛스윙 삼진으로 마지막 아웃카운트를 뽑아내며 실점을 허용하지 않았다. 오클라호마시티가 3회초 2점을 더 얻어 4-1이 된 가운데, 글래스나우는 3회초 선두 타자 뜬공에 이어 두 번째 삼진을 잡았다. 투구 수가 50개에 가까워지자, 오클라호마시티 벤치는 글래스나우를 내리고 불펜을 가동했다.

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글래스나우는 지난 5월 7일 휴스턴 애스트로스전에 선발 등판했으나 허리 통증으로 1이닝만 던진 뒤 마운드를 내려왔다. 이후 부상자 명단(IL)에 등재돼 두 달여 간 휴식을 취했다.

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글래스나우는 함께 IL에 오른 블레이크 스넬보다 빨리 복귀할 것으로 보인다. 5월 10일 애틀랜타 브레이브스전 3이닝 5실점 뒤 IL에 등재돼 뼛조각 제거 수술을 받았던 스넬이 여전히 재활 중인 반면, 글래스나우는 두 번째 재활 등판으로 실전 감각을 끌어 올리고 있다. 부상 재발 없이 현재 페이스 대로 로테이션을 지키며 이닝, 투구 수를 끌어 올린다면 9월께에는 빅리그 복귀가 가능할 전망이다.

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글래스나우가 계획대로 복귀한다면 월드시리즈 3연패에 도전하는 다저스의 발걸음도 한결 가벼워질 전망. 다저스는 지난 트레이드 마감일 전 태릭 스쿠벌을 영입하면서 선발진을 더욱 탄탄하게 다졌다. 전반기 8승, 평균자책점 1.79을 기록한 거둔 오타니 쇼헤이가 무릎 통증으로 선발 로테이션에서 빠졌으나, 기존 야마모토 요시노부, 저스틴 로블레스키, 사사키 로키, 에릭 라우어 등 풍부한 선발진 탓에 균열이 느껴지지 않을 정도다. 이런 가운데 글래스나우까지 합류한다면 물샐 틈 없는 선발진이 완성될 것으로 보인다. 다저스와 데이브 로버츠 감독 모두 웃음을 지을 수밖에 없는 구성이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com