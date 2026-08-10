'리베라토에 자리뺏긴 플로리얼, 멕시코서 앙갚음'…듀랑고서 3할 맹타 폭발

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[스포츠조선 고재완 기자] 불의의 부상과 대체 외국인 선수의 맹활약에 밀려 씁쓸하게 한국 땅을 떠나야 했던 전 한화 이글스 외야수 에스테반 플로리얼이 멕시코 무대에서 화려하게 부활했다. 뉴욕 양키스 팜 1위 유망주 출신의 자존심을 되찾으며 매서운 맹타를 휘두르고 있다.

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97년생인 플로리얼은 2015년 뉴욕 양키스와 국제 아마추어 계약을 맺고 입단해 한때 양키스 팜 내 최고 유망주로 꼽혔던 특급 자원이다. 마이너리그 통산 745경기에서 타율 2할6푼6리, 111홈런 415타점 172도루를 기록하며 가공할 만한 호타준족의 기량을 과시했다.

2025시즌을 앞두고 한화 유니폼을 입었을 당시만 해도 팬들은 그가 한화의 전설적인 외야수 제이 데이비스의 뒤를 이어줄 주전 중견수로 안착하길 기원했다. 하지만 KBO리그 적응은 순탄치 않았다. 3월 8경기에서 타율 1할4푼3리(28타수 4안타), OPS 0.487로 부진했다가 4월부터 반등해 4월 3할, 5월 2할7푼9리, 6월 2할6푼9리를 찍었다. 하지만 6월 초 타석에서 상대 투구에 손가락 부상을 당하며 전력에서 이탈했고 한화는 플로리얼의 이탈 공백을 메우기 위해 루이스 리베라토와 6주짜리 단기 대체 외국인 계약을 체결했다. 그러나 리베라토가 기대 이상의 폭발적인 타격감을 선보이자, 한화는 리베라토와 정식 계약을 전환했고 결국 플로리얼은 씁쓸하게 짐을 싸 고국으로 돌아가야만 했다.

부상에서 회복한 뒤 멕시코 윈터리그에서 재기를 노린 플로리얼은 2026시즌 멕시칸리그(LMB) 레오네스 데 유카탄에 입단했다. 하지만 유카탄에서는 27경기 동안 타율 1할9푼3리(OPS 0.619)로 부진을 면치 못했다. 반전의 계기는 5월 말 트레이드였다.

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칼리엔테 데 듀랑고로 유니폼을 갈아입은 플로리얼은 완전히 다른 타자로 거듭났다. 54경기 타율 3할1푼2리(186타수 58안타) 11홈런 33타점 19도루 31볼넷 50삼진, 출루율 0.412, 장타율 0.581, OPS 0.992로 맹타를 휘둘렀다.

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듀랑고에서 플로리얼은 주전 좌익수로 출전 비중을 늘렸다. 수비 부담을 덜어내자 장타력이 폭발하기 시작했하며 팀 공격의 핵심 기둥으로 활약 중이다. 여기에 19개의 도루까지 더하며 호타준족 본능을 감추지 않고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com