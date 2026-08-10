ERA 2.20 사이영상 후보, 경기 시작도 안했는데 '퇴장' 왜?…'워크에식 문제'일까, '정당한 항의'일까

사진캡처=MLB TV

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[스포츠조선 고재완 기자] 경기 개시를 알리는 "플레이 볼" 구호가 채 울리기도 전에, 팀의 에이스가 야구장 밖으로 쫓겨나는 기이한 장면이 연출됐다. 메이저리그 내셔널리그 사이영상 0순위 후보 크리스 세일(애틀랜타 브레이브스)이 10일 경기 시작 직전 심판진과의 언쟁 끝에 퇴장당하는 파문을 일으켰다.

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전날 당한 억울한 '보크 판정'의 잔상이 불러온 이 초유의 사태를 두고, 베테랑으로서의 워크에식과 감정 조절이 부족했다는 비판과, 승부사로서 자존심을 건 정당한 항의였다는 옹호가 팽팽히 맞서고 있다.

파동의 시작은 전날(9일) 뉴욕 양키스전 5회말이었다. 2-2로 팽팽하게 맞선 2사 3루 위기. 3루 주자 스펜서 존스와 타석의 오스틴 웰스를 상대하던 세일에게 댄 머젤 주심이 보크를 선언했다. 세일이 와인드업 투구를 선언하기 전에 오른쪽 다리를 미세하게 움찔했다는 이유였다. 3루 주자가 홈을 밟아 역전이 허용되자 세일은 이성을 잃고 항의했고, 그를 말리며 강력하게 따지던 왈트 와이스 애틀랜타 감독은 부임 후 첫 퇴장을 당했다.

댄 벨리노 심판진 조장은 "세일은 전통적인 와인드업이나 세트 포지션을 취하지 않는 '하이브리드 투수'이기 때문에 규정상 투구 방식을 반드시 사전에 밝혀야 한다"고 설명했지만, 세일의 분노는 식지 않았다. 그 분노는 다음 날인 10일 경기 직전까지 이어졌고, 결국 3루심으로 자리를 옮긴 머젤 심판에게 다가가 다시 언쟁을 벌이다 경기 시작 전 퇴장이라는 진풍경을 낳았다.

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세일의 행동에 비판적인 이들은 '선수로서의 워크에식과 감정 제어 능력'에 의문부호를 던진다. 이번 퇴장은 세일의 개인 통산 4번째 퇴장이자, 자신이 등판하지 않는 경기에서 당한 커리어 최초의 퇴장이다.

사진캡처=MLB TV

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팀의 중심이자 최고참 베테랑이 등판도 하지 않는 날, 경기가 시작하기도 전에 벤치 분위기를 흔들어 놓았다는 점은 명백한 감정 조절 실패라는 지적이다. 애틀랜타 중견수 마이클 해리스 2세 역시 "헬멧을 가지러 가는데 갑자기 심판들이 세일을 쫓아내고 있었다. 다들 무슨 일인지 몰라 당황했다"고 증언했을 정도로 벤치에 불필요한 혼란을 안겼다. 사이영상 레이스를 펼치는 에이스라면 팀 동료들에게 집중력을 심어줘야 할 자리에 사적인 분노를 우선시했다는 비판을 피하기 어렵다.

반면 세일의 편에 선 이들은 이를 '승부사로서의 당연한 불복과 리더십의 표현'으로 해석한다. 하이브리드 투수에 대한 보크 규정은 투수들에게 지나치게 까다롭고 모호하게 적용된다는 불만이 끊이지 않던 영역이다. 팽팽한 승부처에서 애매한 판정 하나로 결승점을 내주고 팀이 패배했던 만큼, 에이스로서 심판진의 엄격한 잣대에 대해 명확한 메시지를 전달할 필요가 있었다는 논리다.

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와이스 감독 역시 "전날 판정에 대해 서로 할 말을 했을 뿐이며, 이후 우리는 쿨하게 경기에 임했다"며 세일의 행동을 감싸 안았다. 벤치의 승리 의지를 고취하고 팀이 불이익을 당했을 때 앞장서서 목소리를 내는 열정 또한 에이스가 가져야 할 자목이라는 평가다.

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올 시즌 세일은 21경기에 등판해 12승 7패 평균자책점 2.20이라는 압도적인 투구를 선보이며 밀워키 브루어스의 신예 제이콥 미저라우스키와 치열한 사이영상 경쟁을 벌이고 있다. 10일 경기는 세일이 비록 경기 전 퇴장을 당했으나, 애틀랜타가 연장 10회 접전 끝에 양키스를 2대1로 제압하며 전날 패배를 완벽히 설욕했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com