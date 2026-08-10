송성문 이틀 연속 결장…샌디에이고, 홈런 4방으로 휴스턴 7:2 격파

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 휴스턴 애스트로스전에서 벤치를 지켰다.

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송성문은 10일(한국시각) 홈구장 펫코파크에서 펼쳐진 휴스턴전 선발 라인업에서 제외됐다. 지난 8일 휴스턴과의 주말 3연전 첫 경기에서 2타수 1안타 1득점을 기록했던 송성문은 이후 2경기 모두 벤치에서 경기를 지켜봤다.

샌디에이고의 크레이그 스태먼 감독은 이날 페르난도 타티스 주니어(우익수)-제이크 크로넨워스(2루수)-매니 마차도(3루수)-타이 프랜스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-루이스 렝기포(좌익수)-개빈 시츠(지명 타자)-잰더 보가츠(유격수)-프레디 페르민(포수)으로 선발 라인업을 구성했다.

선취점은 휴스턴이 올렸다. 2회초 2사 2루에서 돌튼 바쇼가 바스케스와의 풀카운트 승부에서 바깥쪽 높은 코스로 들어온 84.3마일 스위퍼를 걷어 올려 우월 투런포로 연결해 2-0으로 앞서갔다.

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샌디에이고도 홈런으로 응수했다. 2회말 선두 타자 잭슨 메릴이 중월 솔로포를 치면서 1점을 추격했다. 4회말에는 2사 1, 2루에서 타티스가 좌월 역전 스리런포를 쏘아 올리면서 4-2로 승부를 뒤집는 데 성공했다. 6회말에는 개빈 시츠가 휴스턴 불펜 투수 AJ 블루바를 상대로 우월 솔로포를 터뜨리면서 격차를 5-2로 벌렸다.

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샌디에이고는 바스케스에 이어 등판한 NC 다이노스 출신 카일 하트가 1이닝을 잘 막아낸 가운데, 브래드글레이 로드리게스가 2이닝 무실점 투구를 펼치면서 격차를 이어갔다. 8회말에는 시츠의 대타로 나선 오스틴 헤이스가 무사 1루에서 좌월 투런포를 쏘아 올리면서 7-2까지 달아났다. 샌디에이고는 9회초 등판한 제레미아 에스트라다가 1이닝 무실점 투구를 펼치며 5점차 승리로 경기를 마무리 했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com