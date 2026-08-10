167.2㎞ 앞세워 200K 꽂았다, 미저라우스키 역대 두 번째 최소이닝...270K 페이스

제이콥 미저라우스키. Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 역사상 두 번째로 적은 이닝에 시즌 200탈삼진 고지를 점령했다.

Advertisement

미저라우스키는 10일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 미네소타 트윈스와의 홈경기에 선발로 등판해 6이닝 동안 4안타를 주고 3실점하는 동안 9개의 삼진을 잡아냈다. 올시즌 가장 먼저 200탈삼진을 돌파하며 204개로 이 부문 1위를 질주했다.

전날까지 195탈삼진을 올린 미저라우스키는 3회초 선두타자 앨런 로든을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 시즌 200탈삼진 고지를 밟았다. 투스트라이크에서 파울 2개를 연속 유도한 뒤 5구째 101.7마일 직구를 높은 코스로 던져 헛스윙을 유도했다.

올시즌 129⅓이닝 만에 탈삼진 200개를 채운 것인데, 이는 시즌 200탈삼진 도달 최소 이닝 부문서 역대 2위의 기록이다. 1위는 2023년 애틀랜타 브레이브스 스펜서 스트라이더가 세운 123⅓이닝이다. 그보다 6이닝을 더 던져 200탈삼진에 도달했다.

Advertisement

밀워키 구단 종전 최소 이닝 기록은 2021년 코빈 번스(현 애리조나 다이아몬드백스)의 145⅔이닝이었다.

제이콥 미저라우스키. UPI연합뉴스

Advertisement

그러나 미저라우스키는 리드를 지키지 못하고 동점을 허용하고 교체돼 승리는 챙기지 못했다. 실점은 모두 홈런에 의한 것이었다.

그는 1-0으로 앞서던 5회초 선두 브룩스 리에 우중월 솔로홈런을 맞고 동점을 허용했다. 볼카운트 1B1S에서 던진 99.4마일 직구를 한가운데로 쏠렸다. 이어 3-1로 앞선 6회 2사후 조시 벨을 볼넷으로 내보낸 뒤 코디 클레멘스에 우월 투런포를 얻어맞고 다시 동점을 내줬다.

Advertisement

클레멘스는 볼카운트 2B1S에서 미저라우스키의 4구째 한복판으로 날아든 99.1마일 직구를 끌어당겨 타구속도 105.3마일의 속도로 날아 우측 펜스 뒤 비거리 401피트 지점에 꽂았다. 2022년 디트로이트 타이거스에서 빅리그에 데뷔한 클레멘스는 처음으로 시즌 20홈런을 마크했다.

Advertisement

미저라우스키가 한 경기에서 2홈런을 내준 것은 올시즌 4번째로 피홈런은 12개로 늘었다. 7월 이후에만 6경기에서 8홈런을 얻어맞았다. 이 기간 평균자책점은 2.65다. 페이스가 다소 처진 모습. 하지만 밀워키는 연장 10회말 제이크 바우어스의 끝내기 안타에 힘입어 4대3으로 승리했다.

제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

투구수는 94개였고, 65개를 던진 직구 스피드는 최고 103.9마일(167.2㎞), 평균 101.3마일을 나타냈다. 평균 스피드는 시즌 100.6마일보다 0.7마일이 빨랐고, 직구의 헛스윙 유도비율은 47%에 달했다. 피홈런 2개의 실투가 아쉬웠던 셈이다.

이로써 미저라우스키는 시즌 22경기에서 133이닝을 던져 11승5패를 유지하면서 평균자책점 1.76, 204탈삼진, WHIP 0.74, 피안타율 0.147을 마크했다. 여전히 양 리그를 합쳐 유일한 1점대 평균자책점이고, 탈삼진과 WHIP, 피안타율 각 선두를 유지했다.

선발 경기 당 9.3개의 탈삼진을 쌓은 미저라우스키는 페이스를 유지하면 남은 7~8등판서 65~74개의 탈삼진을 추가해 올시즌 270탈삼진을 마크할 수 있을 것으로 예측된다. 270개 이상의 탈삼진은 2023년 스트라이더(281개)가 가장 최근 사례다.

경기 후 팻 머피 밀워키 감독은 "미저라우스키는 매력적인 젊은 투수다. 그가 경기를 풀어나가는 모든 방식을 보니 어떤 투수인지 확실히 알겠다"고 칭찬했다.

밀워키는 74승44패를 마크, 양 리그를 합쳐 승률 선두를 질주했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com