7년이 지나도 홀로 건재한 KIA 우승 불펜, 부상 복귀 후 'ERA 1.32' 폭풍질주 "아픔 잊는 올해 됐으면" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KIA 전상현. 김영록 기자

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. KIA 전상현이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 전상현이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김영록 기자] "너무 늦어져서 미안하다. 회복이 생각보다 오래 걸려서 사실 스트레스가 컸다."

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KIA 타이거즈 전상현이 후반기 대반격을 다짐했다.

최근 광주에서 만난 전상현은 "부상 공백이 생각보다 너무 길어져 죄송한 마음이 있다. 이범호 감독님의 주문대로 최선을 다해서 던지는 일만 남았다"고 했다.

전상현의 부상은 늑간근 미세손상. 4월초 이탈한 뒤 6월초 퓨처스에 복귀했고, 1군에 돌아온 건 6월 19일이었다.

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전상현이 없는 사이 베테랑 조상우가 투수조장을 책임졌다. 그리고 전상현이 복귀한 뒤 다시 투수조장 완장을 찼다. 조상우는 "투수조장을 넘겨주고 나니 편안하다"며 후련해했다.

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"복귀하자마자 (조)상우 형이 그 얘기부터 하더라. 아무래도 남보다 좀더 모범을 보여야하는 자리니까…내가 팀을 이끈다기보단 팀이 하나가 될 수 있게 돕는 위치다. 일정 전달하고, 위아래 소통을 담당하는 역할이다. 선후배 모두 스스럼없이, 원만한 모습을 보이려 노력한다."

성영탁과 정해영이 잇따라 부진으로 물러난 뒤 KIA 마무리는 아직까진 공석이다. 다만 조상우와 전상현이 1순위 후보다.

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전상현은 부상 복귀 이후 15경기에 등판, 13⅔이닝을 소화하며 2승5홀드, 평균자책점 1.32의 짠물 피칭을 이어가고 있다. 삼진은 12개인 반면 볼넷은 단 1개다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 전상현이 시구를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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그는 "내가 보직을 이야기할 입장은 아니다. 팀이 원하는 바에 맞춰 최선을 다해 던질 뿐"이라며 "오랫동안 빠졌었던 만큼 더 힘을 보태고 싶다"고 강조했다.

2019년 이후 KIA 불펜의 산 증인이다. 당시 팀의 새바람을 이끈 '박전문(박준표 전상현 문경찬)'의 일원이다. 박준표와 문경찬은 모두 현역을 떠났지만, 전상현만 홀로 남았다.

2024년에는 66경기 66이닝을 소화하며 1군 필승조의 한 축으로, 정해영의 부상 공백을 메우는 임시 마무리로 활약하며 팀 우승을 이끌기도 했다. 한국시리즈 1차전 결정적 순간을 버텨낸 영웅이기도 했다.

국군체육부대(상무)를 거쳐 2024년 우승도 함께 누린 절친 이준영도 올해는 단한번도 1군에 올라오지 못한 상황. 파트너는 바뀌어도 전상현은 건재하다. 그는 "팬분들의 사랑에 늘 감사드린다. 정말 영광스럽게 생각한다"며 미소지었다.

2024년 롯데 자이언츠 김원중-구승민에게 배운 포크볼은 여전히 승부수 중 하나다. 여기에 올해초 스프링캠프부터 익힌 슬라이더를 추가했다. 끊임없이 배우고 발전하는 모습은 꾸준함의 비결이다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 KIA 전상현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

전상현은 갑작스런 '폭염 방학'에 대해서는 "불펜투수는 어차피 등판이 불규칙하니까, 열흘 정도 시합을 못나갔다 생각하면 별 문제 없다"면서 웃었다. 다만 아무리 더워도 야외 캐치볼은 꼭 필요하다고.

"부상 공백이 너무 길어지고 늦어진 만큼 이제 팀에 보탬이 되고픈 마음만 간절하다. 조상우-정해영 같은 불펜 동료들과 많은 이야기를 나눴다. 후반기 부상없이 완주하는 게 첫번째 목표, 팀이 힘을 모아서 좀더 높은 곳에 올라갈수록 돕는게 두번째 목표다. 올해는 작년의 아픔을 잊을 수 있는 가을을 즐기고 싶다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com