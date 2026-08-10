'8월 0경기 믿기지 않는다' KIA 더위먹은 17억 에이스는 최대 호재?

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 나유리 기자]첫 경기 선발은 그래도 아담 올러다. 주춤했던 KIA 타이거즈 올러에게 이번 휴식이 보약이 될 수 있을까.

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KIA는 11일 광주 삼성 라이온즈전 선발 투수로 올러를 예고했다. KIA는 8월 들어서 처음 치르는 경기다. 7월 31일 창원 NC 다이노스전(4대10 패배) 이후 8경기가 내리 폭염으로 취소됐다. KIA는 지난주 서울 원정도 취소되면서 광주 홈구장에서 휴식과 훈련을 병행하는 것으로 시간을 보냈다.

KIA는 중요한 삼성과의 시리즈 첫날 올러를 선발 투수로 예고했다. 경기를 10일간 쉬었기 때문에 선발 로테이션도 1선발부터 다시 가동할 수 있고, 올러 역시 휴식은 충분하다. 7월 28일 등판 이후 2주만의 등판이다.

하지만 7월 이후 올러가 매우 부진한 상황이다. 7월 16일 SSG 랜더스전 4⅓이닝 3실점 패전, 7월 22일 한화 이글스전 5이닝 4실점 패전, 7월 28일 삼성전 1이닝 8실점 패전으로 3경기 연속 패전 투수가 됐다. 특히 가장 최근 삼성전은 등판 내용이 충격적이었다. 1회에만 7피안타 3볼넷을 허용했고, 이재현에게 스리런 홈런을 얻어맞는 등 순식간에 8실점으로 그야말로 와르르 무너졌다. KIA 벤치는 일단 1회까지는 지켜봤으나 올러가 1회에만 48구를 던졌고, 제구가 좋지 않은 상황임을 고려해 2회말 시작하자마자 투수를 김태형으로 교체했다. '에이스' 투수가 1이닝에 8점을 내주니 리드하는 경기를 할 수 있을리가 없었다. 5대12로 팀도 졌다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 올러가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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무더운 여름에 접어들면서 급격히 성적이 떨어진 것을 두고 '더위 먹었나'하는 웃지 못할 이야기까지 나온다. 지난해에도 올러는 여름부터 성적이 뚝 떨어졌다. 중간 부상으로 빠진 시기가 있었지만, 6월까지는 평균자책점 3점 전후를 유지하다가 부상 복귀 후 8월에 월간 평균자책점이 6점대(6.26)로 치솟았다. 이후 시즌 막바지에 다시 안정을 되찾으면서 재계약에 성공한 케이스다.

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한국의 더위가 외국인 선수들에게는 적응하기 힘든 요소지만, 결국은 체력 관리가 핵심이라는 뜻이다. 지난해 이미 주춤한 모습을 보였던 올러가 올해도 같은 패턴을 반복하고 있다. 팀 사정상 휴식을 충분히 주기도 어렵기 때문에 좋지 않은 컨디션으로도 로테이션을 빠질 수가 없다. 오히려 올러에게는 이번 휴식기가 큰 도움이 될 확률이 크다.

KIA에게도 이번 3연전은 무척 중요하다. 현재 팀 순위 5위를 기록 중인 KIA는 두산과 치열한 4위 다툼을 펼치고 있다. 두산이 0.5경기 차 앞서있다. 3위 LG와도 2경기 차에 불과하고, 2위 삼성과는 7경기 차로 멀지만 상위팀과의 승차를 줄일 수록 순위 경쟁에서도 훨씬 유리해지기 때문이다.

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역시 가장 우려되는 부분은 경기 감각이다. 열흘이 넘게 경기를 치르지 않은만큼 선수들이 얼마나 빨리 감각을 회복하느냐에 따라 '폭염 브레이크' 초반 향방이 갈릴 전망이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com